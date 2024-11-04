Intralot: Σύμβαση με τη λοταρία της British Columbia στον Καναδά

Η Intralot ανακοίνωσε σήμερα την ανάληψη νέου έργου από την British Columbia Lottery Corporation (BCLC), της λοταρίας της κυβέρνησης της British Columbia στον Καναδά, για τη θυγατρική της στην Αμερική Intralot Inc.

Η συμφωνία αφορά την παροχή ολοκληρωμένης πλατφόρμας για διαδικτυακό έργο τυχερών παιχνιδιών (online Lottery), που περιλαμβάνει και την ψηφιοποίηση του επίγειου δικτύου.

Η λύση θα βασιστεί στην πλατφόρμα Player X, του οικοσυστήματος Lotos X, και προστίθεται στη συνολική συνεργασία που έχει η εταιρία με την BCLC, η οποία και επεκτάθηκε μέχρι το 2028.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

