ΣΕΒ: Σταθερή δέσμευση των επιχειρήσεων στη βιώσιμη μετάβαση

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025, το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ανέδειξε την κρισιμότητα της σταθερής δέσμευσης των επιχειρήσεων στην πορεία της βιώσιμης μετάβασης σε ένα περιβάλλον οξυμμένης γεωπολιτικής και οικονομικής αστάθειας.

Στον απολογισμό των δράσεων για τη χρονιά που πέρασε, παρουσιάστηκε η πολυδιάστατη δράση του Συμβουλίου που κατέγραψε σημαντικά αποτελέσματα σε επίπεδο ρυθμιστικών παρεμβάσεων, ανάπτυξης συνεργασιών, εξωστρέφειας και διεύρυνσης του δικτύου μελών.

Με γνώμονα την ενδυνάμωση της συμβολής της επιχειρηματικότητας σε ένα βιώσιμο μέλλον για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία, τα μέλη ενέκριναν την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου λειτουργίας για την έμπρακτη προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, την ενίσχυση των δεσμών του Συμβουλίου με τα μέλη του και τη διεύρυνση της απήχησής του σε περισσότερες επιχειρήσεις.

Με το νέο μοντέλο εισάγονται για πρώτη φορά κριτήρια μελών για τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου δέσμευσης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και ένα διαβαθμισμένο μοντέλο συμμετοχής, δίνοντας τη δυνατότητα στα υποψήφια μέλη να επιλέγουν κατηγορία μέλους και πρόσβαση στις υπηρεσίες του Συμβουλίου ανάλογα με τις ανάγκες και το στάδιο ωριμότητάς τους.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος ανέφερε σχετικά: «Οι εξωτερικές προκλήσεις είναι αναμφίβολα πολλές και σύνθετες. Για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά, οι οργανισμοί οφείλουν να παραμένουν ζωντανοί και δυναμικοί, να προσαρμόζονται εγκαίρως και να εξελίσσονται. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, θα συνεχίσουμε να αποτελούμε το δυναμικό εκπρόσωπο των επιχειρήσεων που προσβλέπουν στη βιώσιμη ανάπτυξη ως στρατηγική επιλογή και παράγοντα αξίας. Το νέο μοντέλο λειτουργίας που αποφασίζουμε σήμερα στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Συμβουλίου για τη βέλτιστη στήριξη των επιχειρήσεων στον αναγκαίο μετασχηματισμό τους και στη διαχείριση των απέναντι μεγάλων γεωπολιτικών, περιβαλλοντικών και επενδυτικών προκλήσεων».

Ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του, το ΒΙΑΝ έθεσε τις προτεραιότητές του για την επόμενη περίοδο εστιάζοντας στην ενίσχυση της παρουσίας του στο δημόσιο διάλογο, στην εμβάθυνση σε νέες θεματικές παρέμβασης, στην αναβάθμιση της εξωστρέφειάς του και στην ενδυνάμωση των δεσμών του με την επιχειρηματική κοινότητα.



