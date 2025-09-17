Ηνωμένο Βασίλειο: Παρέμεινε στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

Ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε σταθερός στο 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS), όπως εκτιμούσαν και οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Ο δομικός πληθωρισμός του Αυγούστου, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, αυξήθηκε κατά 3,6% σε ετήσια βάση, από 3,8% τον Ιούλιο.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται μετά την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 3,8% τον Ιούλιο, ποσοστό που είχε ξεπεράσει τις προβλέψεις.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς δήλωε πως αναγνωρίζει ότι «οι οικογένειες αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Για αυτό είμαι αποφασισμένη να μειώσω το κόστος και να στηρίξω τα νοικοκυριά που βρίσκονται αντιμέτωπα με υψηλότερους λογαριασμούς».

Η Τράπεζα της Αγγλίας παρακολουθεί στενά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, αφού προέβλεψε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα μπορούσε να κορυφωθεί στο 4% τον Σεπτέμβριο, πριν υποχωρήσει στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η κεντρική τράπεζα μείωσε τα επιτόκια τον Αύγουστο από 4,25% σε 4% και ανέφερε ότι θα ακολουθήσει μια «σταδιακή και προσεκτική» προσέγγιση όσον αφορά τη νομισματική χαλάρωση, λαμβάνοντας υπόψη τις πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και την ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Η επόμενη συνεδρίασή της είναι την Πέμπτη, αλλά δεν αναμένεται να κάνει κάποια κίνηση όσον αφορά τα επιτόκια αυτό το μήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.