Η VW επενδύει ποσό έως 5 δισ. δολ. στην ανταγωνίστρια της Tesla, Rivian

Ποσό έως 5 δισ. δολ. προτίθεται να επενδύσει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen (VW) στη Rivian, ανταγωνίστρια της Tesla. Όπως μεταδίδει το BBC, με τη συμφωνία δημιουργείται μια κοινοπραξία στο πλαίσιο της οποίας η VW και η αμερικανική κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, Rivian, θα μπορούν να μοιράζονται τις τεχνολογικές τους γνώσεις.

Οι μετοχές της Rivian κατέγραψαν εκρηκτική άνοδο 50% μετά τις εξελίξεις.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η VW θα επενδύσει αρχικά ποσό ύψους 1 δισ. δολ. στην κατασκευάστρια ηλεκτρικών φορτηγών και SUV, ενώ θα ακολουθήσει ποσό ύψους 4 δισ. δολ. έως το 2026.

Η Rivian η οποία ιδρύθηκε το 2009, δεν έχει καταφέρει ακόμη να καταγράψει κέρδη σε τριμηνιαία βάση. Για το πρώτο τρίμηνο του 2024 μάλιστα κατέγραψε ζημιές πάνω από 1,4 δισ. δολ.

Η VW, καθώς και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες κολοσσοί, δέχεται πιέσεις από ανταγωνιστές όπως η Tesla και η κινεζική BYD στην προσπάθειά της να κάνει τη μετάβαση από τα οχήματα που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα στα ηλεκτρικά.

Τα οφέλη για την VW

Η συμφωνία θα δώσει στην VW τη δυνατότητα να αποκτήσει άμεση πρόσβαση στο λογισμικό της Rivian, επιτρέποντάς της να το χρησιμοποιήσει στα αυτοκίνητά της. Αυτοκινητοβιομηχανίες κολοσσοί όπως η VW βρίσκονται επίσης αντιμέτωπες με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τις κινεζικές εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίες επεκτείνονται παγκοσμίως.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα εισαγόμενα ηλεκτρικά οχήματα από την Κίνα κατά 38%. Αξιωματούχοι από την ΕΕ και την Κίνα βρίσκονται σε συνομιλίες ενόψει της προθεσμίας της 4ης Ιουλίου που έχει τεθεί για εφαρμογή των αυξημένων δασμών. Κι όλο αυτό έρχεται στον απόηχο έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την οποία προέκυψε ότι οι κινεζικές εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων έχουν επωφεληθεί από "αθέμιτη" επιδότηση.

Η Κίνα δήλωσε πως οι δασμοί παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες εμπορίου και χαρακτήρισε την έρευνα της Κομισιόν ως "προστατευτισμό".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.