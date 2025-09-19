Η βιομηχανική κατασκοπεία κοστίζει στη Γερμανία 289 δις

Βιομηχανική κατασκοπεία, σαμποτάζ, κλοπή δεδομένων. Το κόστος για την γερμανική οικονομία είναι δυσβάσταχτο και η «ψηφιακή κυριαρχία» μοιάζει άπιαστο όνειρο.Πότε στο παρελθόν η γερμανική οικονομία δεν πλήττονταν όσο σήμερα από φαινόμενα βιομηχανικής κατασκοπείας, δολιοφθοράς ή κλοπής δεδομένων, συχνά με τη συμμετοχή μυστικών υπηρεσιών του εξωτερικού. Στο 50% των επιθέσεων γίνεται χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για τα βασικά συμπεράσματα αντιπροσωπευτικής έρευνας που διεξήγαγε o γερμανικός Σύνδεσμος Εταιριών Ψηφιακής Τεχνολογίας Βitkom, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.000 εταιρειών διαφόρων κλάδων, με τουλάχιστον δέκα υπαλλήλους και τζίρο τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ.



Το 87% των διοικητικών στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι πεπεισμένο ότι η εταιρεία τους υπέστη τουλάχιστον μία επίθεση τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Ένα 10% θεωρεί ότι υπήρξε πιθανότατα στόχος κλοπής δεδομένων, δολιοφθοράς ή κατασκοπείας την ίδια περίοδο. Η συνολική οικονομική ζημιά που προκλήθηκε από τις ψηφιακές και αναλογικές επιθέσεις, τοποθετείται από τους πληγέντες σε περίπου 289 δισεκατομμύρια ευρώ.

Συχνά οι δράστες είναι ξένες μυστικές υπηρεσίεςΠερισσότερες από μία στις τέσσερις πληγείσες εταιρείες (28%) αποδίδουν το 2025 τις παράνομες πράξεις σε κάποια μυστική υπηρεσία πληροφοριών. Στην ίδια έρευνα ένα χρόνο νωρίτερα, μία στις πέντε εταιρείες (20%) το υποψιαζόταν αυτό ενώ το 2023 το ποσοστό ήταν μόλις 7%. Οι πληγέντες κατονομάζουν ως γεωγραφική αφετηρία των (κυβερνο)επιθέσεων, την Κίνα και τη Ρωσία 46%, ένα 31% την ανατολική Ευρώπη, το 21% τη Γερμανία, το 22% σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ και το 24% τις ΗΠΑ.Ο πρόεδρος της Bitkom Ραλφ Βίντεργκερστ θεωρεί εξαιρετικά προβληματική την εξάρτηση των γερμανικών εταιρειών από υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής από χώρες εκτός ΕΕ. Πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε ο γερμανικός Σύνδεσμος Εταιριών Ψηφιακής Τεχνολογίας έδειξε ότι λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών, οι γερμανικές εταιρείες ανησυχούν ιδιαίτερα για την εξάρτηση από την Κίνα και τις ΗΠΑ. Όταν ρωτήθηκαν σε ποια περιοχή πραγματοποιήθηκαν τέτοιες πράξεις, το 46% των εταιρειών κατονόμασε την Κίνα και την Ρωσία. Το 31% εντόπισε τους δράστες στην ανατολική Ευρώπη, το 21% στη Γερμανία, το 22% σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ και το 24% στις ΗΠΑ.«Ούτε σε μια δεκαετία δεν θα είμαστε αυτάρκεις»Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Bitkom, για τις γερμανικές ψηφιακές εταιρείες αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία το ζήτημα της αποκαλούμενης «ψηφιακής κυριαρχίας», δηλαδή το κατά πόσον οι εταιρείες είναι σε θέση να επιλέγουν ακόμα ανεξάρτητα «με ποιους εταίρους συνεργάζονται». Λόγω των πολλών, διαφορετικών και διάσπαρτων επενδύσεων σε βασικές ψηφιακές τεχνολογίες στη Γερμανία, την Ευρώπηκαι άλλες περιοχές του κόσμου τις τελευταίες δεκαετίες, «δεν θα είμαστε ούτε αυτάρκεις ούτε σε μεγάλο βαθμό κυρίαρχοι την επόμενη δεκαετία», εκτιμά ο λέει ο Ραλφ Βίντεργκερστ.Ο πρόεδρος της Bitkom απευθύνει έκκληση στις εταιρείες, αλλά και τις γερμανικές αρχές να «χρησιμοποιούν γερμανικά προϊόντα ακόμα και αν δεν βρίσκονται στο επίπεδο του ανταγωνισμού γιατί διαφορετικά δεν θα έχουν ποτέ την ευκαιρία να πετύχουν τον στόχο τους». Η έκκληση ισχύει τόσο για ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και για το γερμανικό δημόσιο.Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

