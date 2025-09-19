Tην απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού LNG έως την 1η Ιανουαρίου 2027, δηλαδή ένα χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο, θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του 19ου πακέτου κυρώσεων κατά της Μόσχας, δήλωσαν πηγές της ΕΕ σήμερα, Παρασκευή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει μέτρα με σκοπό να επιταχύνει τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, λίγες μόνο ημέρες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την ΕΕ να κάνει περισσότερα προκειμένου να περιορίσει τις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων.

Η ΕΕ αναμένεται να προτείνει τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ΕΕ εξετάζει επίσης την επιλογή να προωθήσει την κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού LNG μέσω τροποποίησης στο λεγόμενο σχέδιο RePowerEU για τον τερματισμό της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια, όπως σχολίασαν πηγές του Bloomberg.

Ο Τραμπ έχει καλέσει την Ευρώπη να κάνει περισσότερα στοχεύοντας στα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας ώστε να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα.

Η παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου αναμένεται να αρχίσει να παρουσιάζει πλεόνασμα το δεύτερο εξάμηνο του 2026 μειώνοντας τον κίνδυνο η σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο να ασκήσει πίεση στις ευρωπαϊκές προμήθειες και να οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών. Αυτό θα είναι ένας βασικός παράγοντας για την ΕΕ προκειμένου να καθορίσει μια νέα ημερομηνία σταδιακής κατάργησης.

Πηγή: skai.gr

