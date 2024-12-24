Η Τουρκία αυξάνει τον κατώτατο μηνιαίο μισθό κατά 30% για το 2025

Ο καθαρός μηνιαίος κατώτατος μισθός της Τουρκίας θα είναι 22.104 τουρκικές λίρες (630,36 δολάρια) το 2025, δήλωσε την Τρίτη ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας αύξηση 30% από το 2024 σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία επηρεάζει περίπου 9 εκατ. εργαζόμενους και θεωρείται σημείο αναφοράς για την αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, αναμένεται να ανεβάσει τον πληθωρισμό τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με οικονομολόγους.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters που βασίζονται σε μελέτες της κεντρικής τράπεζας, η αύξηση των μισθών κατά 25% θα αυξήσει τον ετήσιο πληθωρισμό κατά 1,5 έως 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο τουρκικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 47,09% τον Νοέμβριο από το υψηλό ετήσιο επίπεδο του 75% τον Μάιο, κυρίως λόγω της αυστηρής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Ωστόσο, η βελτίωση του ποσοστού του πληθωρισμού ήταν βραδύτερη από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.