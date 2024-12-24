Η Gazprom βλέπει μείωση των τιμών του εξαγόμενου φυσικού αερίου το 2025

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom ανέφερε την Τρίτη ότι αναμένει ότι οι τιμές του εξαγόμενου φυσικού αερίου το 2025 θα είναι χαμηλότερες από τα τρέχοντα επίπεδα στην Ευρώπη και την Ασία, καθώς και χαμηλότερες από τις μέσες τιμές του 2024.

Η εταιρεία ανέφερε ότι βλέπει τις πωλήσεις φυσικού αερίου της να αυξάνονται φέτος κατά 155 δισ. ρούβλια (1,5 δισ. δολάρια) στα 4,6 τρισ. ρούβλια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

