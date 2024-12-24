Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Gazprom βλέπει μείωση των τιμών του εξαγόμενου φυσικού αερίου το 2025

Η εταιρεία ανέφερε ότι βλέπει τις πωλήσεις φυσικού αερίου της να αυξάνονται φέτος κατά 155 δισ. ρούβλια (1,5 δισ. δολάρια) στα 4,6 τρισ. ρούβλια

Gazprom

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom ανέφερε την Τρίτη ότι αναμένει ότι οι τιμές του εξαγόμενου φυσικού αερίου το 2025 θα είναι χαμηλότερες από τα τρέχοντα επίπεδα στην Ευρώπη και την Ασία, καθώς και χαμηλότερες από τις μέσες τιμές του 2024.

Η εταιρεία ανέφερε ότι βλέπει τις πωλήσεις φυσικού αερίου της να αυξάνονται φέτος κατά 155 δισ. ρούβλια (1,5 δισ. δολάρια) στα 4,6 τρισ. ρούβλια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Gazprom Φυσικό Αέριο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark