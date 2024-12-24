Η Protergia, αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN Energy & Metals, με σεβασμό και ευθύνη προς τους πελάτες της, προσφέρει για 7ο συνεχόμενο μήνα το ειδικό «πράσινο» οικιακό τιμολόγιο Value Special στα 0,159 €/ ΚWh.
Επιπλέον, εξασφαλίζει σιγουριά και ασφάλεια για όλο το 2025 προσφέροντας το νέο «μπλε» Value Secure 12M στην σταθερή τιμή των 0,099 €/ ΚWh, ενώ για λίγες ακόμα ημέρες θα συνεχίσει να προσφέρει το οικιακό «μπλε» τιμολόγιο Value Secure 6M Limited offer με την χαμηλότερη τιμή της αγοράς, στα 0,085 €/ ΚWh.
Οι σταθερά ανταγωνιστικές τιμές παραμένουν σε όλα τα προϊόντα της ηλεκτρικής ενέργειας της Protergia, αλλά και στα συνδυαστικά προϊόντα Power & Gas:
για 4ο συνεχόμενο μήνα, το οικιακό «μπλε» Value Safe τιμολόγιο 12Μ προσφέρεται στην ίδια τιμή των 0,125 €/ ΚWh ανεξαρτήτως συνέπειας
για 4ο συνεχόμενο μήνα, η συνδυαστική προσφορά για το σταθερό προϊόν Value Power & Gas 12Μ προσφέρεται στην ίδια τιμή των 0,115 €/ ΚWh για το ρεύμα και 0,0399 € / ΚWh για το φυσικό αέριο, για οικιακούς πελάτες
για 9ο συνεχόμενο μήνα, το οικιακό «κίτρινο» κυμαινόμενο τιμολόγιο προσφέρεται στην ίδια τιμή των 0,09093 €/ ΚWh με το Value Swift on time με συνέπεια.
Τέλος, όπως πάντα, εάν η Κυβέρνηση προχωρήσει σε οποιαδήποτε επιδότηση, αυτή θα αφαιρεθεί αυτούσια από τους λογαριασμούς.
