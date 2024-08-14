Η Telemach Σλοβενίας εξαγοράζει την T-2

Η Telemach Σλοβενίας, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Nova, υπέγραψε συμφωνία αγοράς μετοχών με την Garnol για την απόκτηση μετοχών της T-2, κατοχυρώνοντας τουλάχιστον 98,06% της εταιρείας. Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων. Οι πελάτες αναμένεται να επωφεληθούν από τεχνολογίες προηγμένης γενιάς, ευρύτερη γκάμα υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, περιεχόμενο και εμπορικά πακέτα.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μέσω της συμφωνίας αυτής, η Telemach Σλοβενίας ανακοίνωσε την αρχική απόκτηση ενός ποσοστού μη ελέγχου 24,9% στο μετοχικό κεφάλαιο της T-2. Μετά την επιτυχή έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, η Telemach σχεδιάζει να αποκτήσει τουλάχιστον το 98,06% των μετοχών της T-2, σύμφωνα με τους όρους της υπογεγραμμένης συμφωνίας αγοράς μετοχών.

Η συναλλαγή αναμένεται να επιφέρει θετικές προοπτικές για την T-2, ενισχύοντας τις δυνατότητές της για επιπλέον επενδύσεις σε προηγμένες υποδομές τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίες, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προς τους καταναλωτές. Η ενοποίηση των Telemach και T-2 θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός προηγμένου δικτύου οπτικών ινών, βελτιωμένων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και προϊόντα με απεριόριστη χρήση, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των εθνικών στόχων σχετικά με τη συνδεσιμότητα και την κάλυψη του δικτύου 5G.

Ο Tomislav Čizmić, CEO της Telemach Σλοβενίας, αναφέρει: «Η σημερινή συμφωνία διασφαλίζει ένα ανταγωνιστικό μέλλον για την T-2, η οποία αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο πτώχευσης. Η εξαγορά αυτή ενισχύει τις δυνατότητές μας για περαιτέρω επενδύσεις στις πιο σύγχρονες υποδομές κινητών και σταθερών δικτύων τηλεπικοινωνιών, σε προηγμένες τεχνολογίες και με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Πιστεύουμε ότι η ενοποίηση του κλάδου είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στη σλοβενική αγορά και για την προώθηση της ψηφιοποίησης και της συνδεσιμότητας, που θα ενισχύσουν μακροπρόθεσμα τη σλοβενική οικονομία».

Από την πλευρά του, ο Jurij Krč, βασικός μέτοχος της Garnol and Procurator στην T-2, επισημαίνει: «Η T-2 είναι μια εξαιρετική και επιτυχημένη εταιρεία που αποτελεί τη ναυαρχίδα της τεχνολογικής ανάπτυξης της σλοβενικής αγοράς τηλεπικοινωνιών τα τελευταία 20 χρόνια. Με τη συναλλαγή αυτή, η εταιρεία T-2 θα συνεχίσει να αναπτύσσει επιτυχώς τη δυναμική της στη σλοβενική αγορά. Η λύση που παρέχει η Telemach είναι ζωτικής σημασίας για τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας. Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία θα φέρει θετικές αλλαγές στην αγορά τηλεπικοινωνιών και θα συμβάλει σε μια ακόμη καλύτερη εμπειρία χρήσης για όλους τους συνδρομητές μας».

Η συναλλαγή, εκτός από την ενοποίηση των δικτύων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας των δύο εταιρειών, θα αποφέρει ένα αμάλγαμα τεχνογνωσίας, που θα ωφελήσει τους Σλοβένους συνδρομητές και την εθνική οικονομία της χώρας, καταλήγει

