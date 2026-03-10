Η «παράλυση» του Ορμούζ βυθίζει την παραγωγή των χωρών του Κόλπου

Οι περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή εντείνονται όλο και περισσότερο, καθώς η «παράλυση» της ναυσιπλοΐας μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού του Στενού του Ορμούζ, αναγκάζει τις χώρες του Κόλπου να λάβουν δραστικά μέτρα αφού οι δυνατότητες αποθήκευσης εξαντλούνται, εντείνοντας το χάος στις αγορές ενέργειας.

Η Σαουδική Αραβία έχει μειώσει την παραγωγή της κατά 2 έως 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά 500.000 έως 800.000 βαρέλια την ημέρα, το Κουβέιτ κατά περίπου 0,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα και το Ιράκ κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg χωρίς να τις κατονομάζει καθώς πρόκειται για εμπιστευτικές πληροφορίες.

Ο πόλεμος στην περιοχή, που βρίσκεται πλέον στη δεύτερη εβδομάδα του και έχει παρασύρει περισσότερες από δώδεκα χώρες, έχει επιβάλει μειώσεις στην παραγωγή, καθώς το ουσιαστικό κλείσιμο της κύριας οδού εξαγωγών του αργού των χωρών του Κόλπου έχει πλημμυρίσει τις δεξαμενές και τους χώρους αποθήκευσης.

Οι διακοπές λειτουργίας ώθησαν το πετρέλαιο σχεδόν στα 120 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, αν και οι τιμές αποκλιμακώθηκαν πολύ την Τρίτη, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τελειώσει σύντομα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζει και τη χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο.

