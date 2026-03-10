Παρότι μικρά σε μέγεθος, είναι τελικά ικανά να προκαλέσουν πλήγματα και να τα βάλουν ακόμη και με τα πιο προηγμένα και ακριβά οπλικά συστήματα. Ο λόγος για τα drones, προς τα οποία στρέφουν το βλέμμα ολοένα και περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας τεχνολογίες αιχμής που τα καθιστούν πολύ πιο ευέλικτα και με μεγαλύτερη αυτονομία.

Ενδεικτικό της δυναμικής τους, όπως σημείωσε και το Bloomberg, είναι πως αυτές τις ημέρες που η Μέση Ανατολή φλέγεται, ιρανικά drones των μόλις 20.000 δολ. επιχειρούν να αντιμετωπίσουν Patriot, το κόστος των οποίων φτάνει τα 4 εκατ. δολ. Η σύγκριση αυτή αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση: «Τα φθηνά όπλα μπορούν να καταστρέψουν πόρους που τελικά προορίζονται για πολύ πιο σύνθετες απειλές», σημειώνει το πρακτορείο.

«Drones που κατασκευάζονται με πολύ μικρότερο κόστος σε σύγκριση με άλλα παραδοσιακά, όπως οι βαλλιστικοί πύραυλοι, μπορούν να επιφέρουν πλήγματα. Η φρενίτιδα που παρατηρείται στην αγορά δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι πρόκειται για μοντέρνα τεχνολογία. Τα drones είναι πολύ πιο φθηνά, είναι μικρότερης ισχύος και χτυπούν πολύ στοχευμένα», εξηγεί στην «Καθημερινή» ο Άρης Κολοκυθάς, συνιδρυτής της Velos Rotors. Ο ίδιος τα τελευταία χρόνια σχεδιάζει και συναρμολογεί από το στρατηγείο του στο Ξυλόκαστρο ηλεκτρικά μη επανδρωμένα ελικόπτερα. Αυτά μεταφέρουν από ανθρώπινα όργανα για μεταμόσχευση μέχρι αισθητήρες lidar για τη χαρτογράφηση μιας περιοχής ή και μαγνητόμετρα για να εντοπιστούν νάρκες. Χρησιμοποιούνται ακόμη και για στρατιωτικούς σκοπούς.

Αυτό το διάστημα η εταιρεία λανσάρει το νέο της μοντέλο V-Twin, το οποίο, κατά τον κ. Κολοκυθά, αποτελεί «engineering marvel». «Κανείς δεν το έχει φτιάξει όπως εμείς. Είναι μικρό σε διαστάσεις αλλά με διπλάσια χωρητικότητα. Αυτό είναι επίτευγμα διότι καθίσταται ευέλικτο και εύχρηστο στη μεταφορά αλλά και στη χρήση», εξηγεί. Το 90%-95% της τεχνολογίας που παράγει η εταιρεία φεύγει στο εξωτερικό και ένα πολύ μικρό ποσοστό αξιοποιείται στην Ελλάδα, κυρίως για επίβλεψη κρίσιμων υποδομών, όπως ο πολύπαθος ελληνικός σιδηρόδρομος. «Δουλεύουμε με πελάτες σε Ινδία, Αυστραλία. Γενικά έχουμε διάφορους πελάτες ανά τον κόσμο».

Τις τελευταίες εβδομάδες βλέπει αυξημένο ενδιαφέρον για το νέο της μοντέλο από Σαουδική Αραβία, Ντουμπάι και Ισραήλ. «Μας προσεγγίζουν εταιρείες που προμηθεύουν ακόμη και τον στρατό ή άλλες υπηρεσίες τόσο για εμπορικές εφαρμογές όσο και για αμυντικές», αναφέρει.

Η επενδυτική όρεξη γύρω από αμυντικές καινοτομίες έχει ανοίξει για τα καλά, καθώς οι χρηματοδοτήσεις προς τις εταιρείες άμυνας (defence tech) στην Ευρώπη έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, περισσότερες από 230 εταιρείες του κλάδου ιδρύθηκαν στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 52 μέσα στο 2025 (μέχρι τον Οκτώβριο).

Μία από αυτές, η ελληνική AUTONOMA, συστήθηκε το 2023 από πενταμελή ομάδα καθηγητών και ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών αλλά και του ΕΚΠΑ. Με το λογισμικό της επιχειρεί αφενός να συγχρονίσει σμήνη από drones, αφετέρου να δώσει τη δυνατότητα μέσα από αλγορίθμους αντίληψης περιβάλλοντος αυτά να ανιχνεύουν αντικείμενα ενδιαφέροντος, πιθανούς στόχους κ.λπ. «Ανιχεύουμε αντικείμενα ενδιαφέροντος σε βίντεο των drones γρήγορα, σε χρόνο μόλις 10-15 χιλιοστών του δευτερολέπτου, και με υψηλή ακρίβεια», αναφέρει ο Iωάννης Δαραμούσκας, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που επιλέχθηκε να συμμετάσχει στον επιχειρηματικό επιταχυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα (ESA BIC Greece). «Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιτήρηση συνόρων, τον εντοπισμό ανθρώπων στη θάλασσα ή σε δύσβατες ορεινές περιοχές, για την ανίχνευση ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο, αλλά και για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών», εξηγεί.

«Η τεχνολογία μας μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα», λέει, καθώς ερωτάται για το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα έναντι άλλων προηγμένων λύσεων. Η ομάδα μπορεί να κατασκευάσει και drone. «Μπορούμε να αναπτύξουμε μια end to end λύση ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.