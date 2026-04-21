Η κρίση στο Ιράν έχει κοστίσει ήδη στη Γαλλία έως και 6 δισ. ευρώ

Οι οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση στο Ιράν έχουν κοστίσει στη Γαλλία από 4 δισ. ευρώ έως 6 δισ. ευρώ, δήλωσε την Τρίτη ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, με αφορμή τα νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας που ετοιμάζει η γαλλική κυβέρνηση, παράλληλα με το πάγωμα ορισμένων δαπανών.

Όπως τόνισε ο Λεσκίρ, μιλώντας στο RTL Radio, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων έχουν καταγράψει απότομη άνοδο, με αποτέλεσμα η επακόλουθη αύξηση του κόστους δανεισμού να επιβαρύνει από μόνη της τον κρατικό προϋπολογισμό κατά επιπλέον 3,6 δισ. ευρώ.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει δεσμευθεί να αντισταθμίσει πλήρως τον δημοσιονομικό αντίκτυπο των μέτρων που έχουν στόχο να βοηθήσουν τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν το σοκ από την αύξηση των τιμών της ενέργειας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος.

Ο Λεσκίρ πρόσθεσε ότι θα παρουσιάσει σχέδιο για το πάγωμα ορισμένων δαπανών κατά τη συνάντηση που θα έχει με βουλευτές την Τρίτη, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε άμεσες περικοπές στον προϋπολογισμό.

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο πρωθυπουργός Λεκορνί θα ανακοινώσει το βράδυ της Τρίτη νέα μέτρα για τη στήριξη των καταναλωτών, που πλήττονται από την άνοδο των τιμών της ενέργειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε όσους βασίζονται στη χρήση αυτοκινήτου για τη δουλειά τους.

Η Γαλλία, η οποία παρουσιάζει ήδη ένα από τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείματα στην Ευρωζώνη, έχει περιορισμένες δυνατότητες όσον αφορά τη λήψη μέτρων στήριξης, γι' αυτό επικεντρώνεται αυστηρά σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, έχει δηλώσει άλλωστε η κυβέρνηση.

Μέχρι στιγμής, έχει επικεντρωθεί σε έκτακτες επιδοτήσεις καυσίμων για τους τομείς των μεταφορών, της αλιείας και της γεωργίας.

Η κυβέρνηση, εν τω μεταξύ, αντιμετωπίζει ισχυρές πιέσεις τόσο από την ακροδεξιά όσο και την ακροαριστερά για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης. Η ακροδεξιά ζητά να προχωρήσει στη μείωση του ΦΠΑ ύψους 20% στα καύσιμα, που όμως θα πλήξει τα φορολογικά έσοδα, ενώ η ακροαριστερά ζητά την επιβολή πλαφόν στις τιμές της ενέργειας.



Πηγή: skai.gr

