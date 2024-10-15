Η Gazprom πουλάει ξενοδοχεία και θέρετρα μετά τις ζημιές

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom ανακοίνωσε σήμερα τα σχέδια του να πωλήσει έναν αριθμό ξενοδοχείων και θερέτρων αφού για πρώτη φορά εδώ και εικοσιπέντε χρόνια κατέγραψε ετήσιες ζημιές.

Η ελεγχόμενη από το Κρεμλίνο εταιρεία, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στο κόσμο, κατέγραψε καθαρές ζημιές ύψους σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2023 αφού οι πωλήσεις στις προσοδοφόρες ευρωπαϊκές αγορές έπεσαν κατακόρυφα λόγω της ρήξης της Ρωσίας με τη Δύση για την Ουκρανία.

Η Gazprom ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει θέσει προς πώληση 14 ξενοδοχεία και θέρετρα, μεταξύ των οποίων το Marriott Tsaghkadzor Hotel που βρίσκεται στην Κοιλάδα των Λουλουδιών στην Αρμενία.

Τον Μάιο, ανακοίνωσε επίσης την πώληση πολλών ξενοδοχείων, συμπεριλαμβανομένου του Imperial Park Hotel & SPA στην περιοχή της Μόσχας, μετά την απόφασή της να μεταφέρει την έδρα της από τη Μόσχα στο επιχειρηματικό συγκρότημα Lakhta Centre στην Αγία Πετρούπολη το 2021.

Οι πωλήσεις είναι απίθανο να αντισταθμίσουν σημαντικά τις απώλειες της Gazprom. Η εφημερίδα Vedomosti αποτίμησε το ξενοδοχείο Imperial περίπου στα 69,5 εκατομμύρια δολάρια.

Η Gazprom προετοιμάζεται για την πιθανή απώλεια μεγαλύτερου μέρους της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου, καθώς η συμφωνία με την Ουκρανία για τη διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να λήξει στο τέλος του τρέχοντος έτους. Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί παράταση της συμφωνίας με τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.