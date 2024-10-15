Συνάντηση με τους εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) πραγματοποίησε σήμερα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, Νίκο Μηλαπίδη.

Στόχος της συνάντησης ήταν η κατάθεση προτάσεων από πλευράς της ΓΣΕΕ επί του πορίσματος που έχει εκδώσει η Επιστημονική Επιτροπή για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς και τη διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού, που προτείνεται σε αυτό.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η υπουργός άκουσε με προσοχή και κατέγραψε όλες τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις και τις απόψεις, που διατύπωσαν τα μέλη της ΓΣΕΕ για το πόρισμα της Επιτροπής, επί των οποίων ακολούθησε ένας γόνιμος και παραγωγικός διάλογος.

Η πρόταση της Επιτροπής εμπεριέχει τον τρόπο υπολογισμού του κατώτατου μισθού, μέσω ενός μαθηματικού τύπου, ο οποίος λαμβάνει υπ' όψιν αντικειμενικά και διαφανή οικονομικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ορισμένα από τα πλεονεκτήματα του προτεινόμενου μηχανισμού καθορισμού του κατώτατου μισθού είναι τα εξής:

- η προβλεψιμότητα ως προς τη μελλοντική πορεία του κατώτατου μισθού και, κατά συνέπεια, στηρίζει αφενός μεν τον οικογενειακό προγραμματισμό των εργαζομένων αφετέρου δε τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ ευνοεί τις επενδύσεις,

- η εισαγωγή των κριτηρίων της Οδηγίας γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο που προστατεύει τη διαμόρφωση κατώτατου μισθού, εξασφαλίζοντας έτσι τη μακροχρόνια οικονομική διατηρησιμότητα,

- η προστασία της αγοραστικής δύναμης του χαμηλότερου 20% της εισοδηματικής κατανομής των νοικοκυριών,

- η κατανομή των μισθών για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία γίνεται περισσότερο δίκαιη,

- συνολικά, η ενίσχυση της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής της χώρας και

- είναι μοντέλο που χρησιμοποιείται από πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ, άρα είναι δοκιμασμένο.

Υπενθυμίζεται ότι σε 22 από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατώτατος μισθός ρυθμίζεται νομοθετικά, όπως και στην Ελλάδα.

Επιπλέον, προτείνεται από την Επιστημονική Επιτροπή η θέσπιση ενός πλαισίου με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και περιλαμβάνεται ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του.

Τέλος, προτείνεται η δημιουργία Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα αποτελείται κυρίως από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να διατυπώνει γνώμη για το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και την επικαιροποίησή του, αναβαθμίζοντας έτσι τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία.

Με τη ΓΣΕΕ εκκινεί μία σειρά διαδοχικών συναντήσεων με το σύνολο των εθνικών κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να καταγραφούν οι θέσεις τους επί του πορίσματος.

Η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι ο διάλογος τώρα ξεκινάει, επισημαίνοντας ότι ο κύκλος του διαλόγου με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους προηγείται της δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία θα τεθεί το νομοσχέδιο ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής οδηγίας.

Η υπουργός Εργασίας δήλωσε: «Με τη συνάντηση με τη ΓΣΕΕ εγκαινιάζουμε έναν νέο κύκλο διαβουλεύσεων με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να καταγράψουμε τις απόψεις και τις προτάσεις τους επί του πορίσματος που εξέδωσε η Επιστημονική Επιτροπή. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός μηχανισμού, που θα ενεργοποιηθεί από το 2028 και μετά, για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού μέσα από αντικειμενικά και διαφανή οικονομικά στοιχεία, όπως συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα στη Γαλλία. Παράλληλα, προτείνεται ένα σχέδιο δράσης για αύξηση του ποσοστού κάλυψης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στη χώρα μας, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας και να ενισχύσουμε την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους θα συνεχιστεί, προκειμένου να εισακουστούν όλες οι απόψεις: τόσο των εργαζομένων, όσο και των εργοδοτών, ώστε να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος συνολικά της απασχόλησης».

Έπεται η συνάντηση με τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2024.

Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Μιχάλης Αργυρού.

Τη ΓΣΕΕ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Ιωάννης Παναγόπουλος, ο αντιπρόεδρος, Δημήτρης Ταχματζίδης, ο Γενικός Γραμματέας, Νικόλαος Φωτόπουλος, ο προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας, Θεόδωρος Δεληγιαννάκης, η νομική σύμβουλος, Σοφία Καζάκου, ο Γραμματέας Οργανωτικού, Ευάγγελος Μουτάφης, ο Γραμματέας Οικονομικού, Γεώργιος Γεωργακόπουλος, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Γιάννης Τασούλας, ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, Χρήστος Γούλας και ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, Γιώργος Αργείτης.

