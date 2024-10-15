Πετρέλαιο: Μετά τον ΟΠΕΚ και ο IEA μειώνει τις εκτιμήσεις του για τη ζήτηση - Πτώση 4% στις τιμές

Σε νέα, την τρίτη κατά σειρά, μείωση των εκτιμήσεών του για τη ζήτηση στην αγορά πετρελαίου, προχώρησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Ειδικότερα, ο Οργανισμός, με έδρα το Παρίσι, προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση για τον μαύρο χρυσό θα διαμορφωθεί στα 862.000 βαρέλια την ημέρα, από 930.000 βαρέλια την ημέρα που προέβλεπε πριν. Πρόκειται για σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με τα περίπου 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα στη μετά πανδημία περίοδο, 2022-2023.

Η νέα μείωση στις εκτιμήσεις είναι αποτέλεσμα της ραγδαίας επιβράδυνσης που καταγράφει η αγορά της Κίνας, η οποία αποτυπώνεται στις παγκόσμιες προοπτικές.

«Η ζήτηση πετρελαίου στην Κίνα συνεχίζει να κινείται χαμηλότερα των προσδοκιών, κάτι το οποίο αποτελεί τροχοπέδη στην παγκόσμια ανάπτυξη», τόνισε ο ΙΕΑ, προσθέτοντας ότι η συμβολή της αχανούς αγοράς έχει περιοριστεί στο μόλις 20% των παγκοσμίων κερδών φέτος αλλά και του χρόνου, έναντι σχεδόν 70% το 2023.

Για την επόμενη χρονιά, πάντως, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναβάθμισε ελαφρώς τις εκτιμήσεις του στα 998.00 βαρέλια από 954.000 βαρέλια.

Πιο χαμηλά από τον ΟΠΕΚ

Οι εκτιμήσεις του ΙΕΑ παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες του ΟΠΕΚ+. Χθες, ο Οργανισμός παρουσίασε τη μηνιαία έκθεσή του, όπου ανέφερε ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 1,93 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2024, χαμηλότερα από την αύξηση των 2,03 εκατομμυρίων βαρέλια που ανέμενε τον περασμένο μήνα. Μέχρι τον Αύγουστο, ο ΟΠΕΚ είχε διατηρήσει την πρόβλεψη αμετάβλητη από τον Ιούλιο του 2023.

Σημειώνεται ότι η παγκόσμια ζήτηση αυξήθηκε κατά 680.000 βαρέλια ημερησίως το τρίτο τρίμηνο. Με άλλα λόγια κινήθηκε με τον πιο αργό ρυθμό από το τέταρτο τρίμηνο του 2022, όταν η Κίνα βρισκόταν σε πλήρη αποκλεισμό, σύμφωνα με τον ΙΕΑ.

Την ίδια στιγμή η ζήτηση στην Κίνα περιορίστηκε κατά 500.000 βαρέλια την ημέρα, σε ετήσια βάση. Ωστόσο, ο IEA προβλέπει ότι η Κίνα θα επιστρέψει σε ρυθμούς μέτριας ανάπτυξης στο τελευταίο τρίμηνο του έτους και το 2025, όταν η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 220.000 βαρέλια ημερησίως.

“Τα πρόσφατα μέτρα στήριξης της οικονομίας που ανακοίνωσε το Πεκίνο αναμένεται να οδηγήσουν σε ανάκαμψη της τάσης” δήλωσε ο IEA. “Ωστόσο, ο συνολικός αντίκτυπος ενδέχεται να είναι περιορισμένος” συμπλήρωσε.

Πτώση 4% στις τιμές

Οι εκτιμήσεις του ΙΕΑ βρήκαν τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν κατά 4%, τάση που συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα.

Η πτώση ήρθε ύστερα από δημοσίευμα της Washington Post σύμφωνα με το οποίο ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Μπάιντεν ότι θα χτυπήσει μόνο στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν και όχι πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Έτσι, οι ανησυχίες σχετικά με τις προμήθειες από το Ιράν μετριάστηκαν, καθώς και οι ασθενέστερες προοπτικές για τη ζήτηση.

Το brent διαπραγματεύεται στα 74 δολ. το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate διαπραγματεύεται στα 71 δολ.

