Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παραμένει πολύ πάνω από τους στόχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, όπως συμβαίνει τα τελευταία πέντε χρόνια, και ακολουθεί αργά ανοδική πορεία. Την ίδια στιγμή, τα σημάδια επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας συνεχίζουν να συσσωρεύονται. Η πίεση προς τη Fed για μείωση επιτοκίων αυξάνεται, ενώ οι μετοχές –κάπως ασύμβατα– συνεχίζουν να καταγράφουν νέα ρεκόρ. Το δολάριο αντέχει, ίσως επειδή οι βασικοί ανταγωνιστές του έχουν τα δικά τους προβλήματα, όπως η παρατεταμένη στασιμότητα στην Ευρώπη και μια ακόμη χειρότερη φάση στασιμοπληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος ωφελημένος από αυτές τις γενικές αναταράξεις παραμένει ο χρυσός, ο οποίος έχει ενισχυθεί κατά εντυπωσιακό 40% έναντι του δολαρίου από την αρχή του έτους.

Στο επίκεντρο αυτής της εβδομάδας βρίσκεται η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σεπτεμβρίου, για την οποία υπάρχει καθολική προσδοκία ότι θα προχωρήσει στην πρώτη μείωση επιτοκίων για το 2025. Δεν αναμένουμε μια «jumbo» μείωση κατά 50 μ.β., καθώς κάτι τέτοιο θα υποδήλωνε πανικό και ίσως οδηγούσε σε ρευστοποιήσεις στις αγορές. Πέρα από τη συνεδρίαση της Fed, οι ανακοινώσεις για τις λιανικές πωλήσεις Αυγούστου την Τρίτη και τις εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας την Πέμπτη θα δώσουν περαιτέρω εικόνα για την έκταση της επιβράδυνσης της αμερικανικής οικονομίας. Στην Ευρωζώνη η εβδομάδα είναι ήπια, σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο όπου έρχεται καταιγισμός στοιχείων για την αγορά εργασίας (Τρίτη) και τον πληθωρισμό (Τετάρτη).

Στερλίνα

Ο καταιγισμός δεδομένων αυτής της εβδομάδας θα συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της εικόνας για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκτιμούμε ότι τα στοιχεία για την αγορά εργασίας (Τρίτη) και η έκθεση πληθωρισμού (Τετάρτη) θα επιβεβαιώσουν ότι το ΗΒ βρίσκεται σε διαδικασία στασιμοπληθωρισμού, με τον πληθωρισμό να παραμένει πολύ πάνω από τους στόχους της Τράπεζας της Αγγλίας, ενώ η αγορά εργασίας συνεχίζει να επιβραδύνεται, όπως και στις ΗΠΑ. Στα θετικά, οι μαζικές πωλήσεις στην αγορά κρατικών ομολόγων φαίνεται να έχουν προς το παρόν υποχωρήσει και οι αποδόσεις έχουν σταθεροποιηθεί, αν και το κλίμα παραμένει εύθραυστο· μια ακόμη αποτυχία των Εργατικών στο μέτωπο των δαπανών, αντίστοιχη με την πρόσφατη αδυναμία τους να προχωρήσουν σε περιορισμένες περικοπές δαπανών, θα μπορούσε να προκαλέσει εκ νέου ανοδική πορεία στις αποδόσεις.

Ευρώ

Η συνεδρίαση της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου ήταν το «μη-γεγονός» που ανέμεναν οι περισσότεροι, και η αγορά δεν προβλέπει περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων. Ωστόσο, το κλείσιμο του χάσματος επιτοκίων με τις ΗΠΑ (θετικό για το κοινό νόμισμα) αντισταθμίζεται προς το παρόν από τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική εικόνα της Γαλλίας. Όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και περιορισμένες περικοπές δαπανών φαίνονται πολιτικά αδύνατες, ενώ το έλλειμμα της Γαλλίας είναι το χειρότερο στην Ευρωζώνη. Οι ήδη εξαιρετικά υψηλοί φορολογικοί συντελεστές καθιστούν δύσκολο το κλείσιμο του κενού με το συνήθη τρόπο των αυξήσεων φόρων. Η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας από τον οίκο Fitch το Σαββατοκύριακο υπογραμμίζει το πρόβλημα. Η εβδομάδα είναι ήσυχη για την Ευρωζώνη, οπότε το ευρώ θα επηρεαστεί κυρίως με βάση εξελίξεις αλλού.

Δολάριο

Η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας αυτήν την εβδομάδα διαγράφεται ως κρίσιμη, και όχι μόνο από την οπτική της συνήθους νομισματικής πολιτικής. Δεν είναι σαφές αν η Λίζα Κουκ θα μπορέσει να συμμετάσχει, καθώς δίνει μάχη στα δικαστήρια με τον Τραμπ σχετικά με την απόπειρά του να την αποπέμψει. Το επίκεντρο θα είναι στο ποια πτυχή του στασιμοπληθωρισμού θα επιλέξει να εστιάσει ο πρόεδρος Πάουελ: την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, που έγινε ακόμη πιο επείγον ζήτημα μετά την αποκάλυψη του Γραφείου Στατιστικών ότι είχε υπερεκτιμήσει μαζικά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ή τον πληθωρισμό, που παραμένει εμφανώς πάνω από τον στόχο, βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο εδώ και πέντε χρόνια και τώρα τείνει να αυξάνεται – ακόμη και πριν εμφανιστούν στα στοιχεία οι ουσιαστικές ανοδικές πιέσεις από τους δασμούς. Δεν θα θέλαμε να βρισκόμαστε στη θέση της Fed αυτή τη στιγμή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.