Του Χρυσόστομου Τσούφη

Το ομολογουμένως απογοητευτικό β' τρίμηνο του 1,7% όσον αφορά στον ρυθμό ανάπτυξης όπως το ανακοίνωσε με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία που έχει στη διάθεση της η ΕΛΣΤΑΤ, δεν....πτόησε το Υπουργείο Οικονομικών. Γι'αυτό και δεν έσπευσε όπως έχει συμβεί στο παρελθόν να αλλάξει τις προβλέψεις του για τον τελικό στόχο, αφήνοντας τον στο 2,3%.



Με δεδομένο όπως ότι πλέον στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η Ελληνική οικονομία έτρεξε με ρυθμό 1,95%, για να ..πιάσουμε στο τέλος του έτους το 2,3% θα πρέπει τα από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο, ο ρυθμός ανάπτυξης να φτάσει το 2,65%. Με βάση τα παραπάνω οι μήνες του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου κρίνονται κομβικοί όσον αφορά στη συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας και τα διαθέσιμα στοιχεία σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του ΙΝΣΕΤΕ επιτρέπουν μια κάποια αισιοδοξία.



Τα στοιχεία για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που αφορούν αποκλειστικά τις αεροπορικές αφίξεις δείχνουν ότι αναμένονται στη χώρα μας 7,57εκατ. τουρίστες. Μια αύξηση 4,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και τα 7,27εκατ. ευρώ τουριστών.

Αλλά και ποιοτικά τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά καθώς περιμένουμε τουρίστες που ...το βάζουν το χέρι στην τσέπη. Το 2024 ο μέση δαπάνη ανά επισκέπτη στη χώρα μας ήταν 573 ευρώ.

Σεπτέμβριο όμως και Οκτώβριο τα στοιχεία δείχνουν:

Αύξηση 22% των αφίξεων από ΗΠΑ με μέση δαπάνη στα 1.024 ευρώ

Αύξηση 17,3% των αφίξεων από το Ισραήλ από όπου η μέση δαπάνη είναι 676 ευρώ

Αύξηση 11,4% από την Ισπανία με μέση δαπάνη τα 637 ευρώ

Αύξηση 18,5% από την Σουηδία με μέση δαπάνη τα 612 ευρώ

Σχεδόν διπλάσιους Κινέζους (48,4%). Η Κίνα στα στατιστικά τοποθετείται στις λοιπές χώρες οι οποίες επίσης ξοδεύουν πάνω από το μέσο όρο (609 ευρώ)

Αύξηση 15,9% από Σαουδική Αραβία. Ισχύει ό,τι και για την Κίνα

Αύξηση 5,5% από τον Καναδά. Οι Καναδοί είναι οι «καλύτεροι πελάτες» με μέση δαπάνη 1.260 ευρώ

Αυξήσεις ροών όμως περιμένουμε και από πιο «παραδοσιακές» αγορές που επίσης ξοδεύουν περισσότερο από τον μέσο όρο όπως:

Ολλανδία +7,7%, 699 ευρώ

Ηνωμένο Βασίλειο +1,9% , 695 ευρώ

Γερμανία +3,3%, 685 ευρώ

Αυστρία +6,2%, 682 ευρώ

Γαλλία +1,8%, 632 ευρώ

Ιταλία +3,2%, 605 ευρώ



Τα στοιχεία αυτά έρχονται να προστεθούν σε ένα «μεικτό» εξάμηνο, στο οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας οι επισκέπτες αυξήθηκαν μόλις 0,6% ή κατά 62.000 στα 11,92εκατ ευρώ.

Οι εισπράξεις παρ' όλα αυτά – και παρά την γκρίνια των επαγγελματιών κυρίως της εστίασης – αυξήθηκαν κατά 11% ή 760εκατ. ευρώ και είχαν φτάσει 7,66 δισ. ευρώ.



Με βάση τα παραπάνω, οι οιωνοί είναι καλοί ότι ο τουρισμός θα... κάνει το καθήκον του και θα φέρει τελικά περισσότερα από 36εκατ ταξιδιώτες και περισσότερα από 20,5 δισ. ευρώ εισπράξεων.



Βέβαια δεν αρκεί μόνο ο τουρισμός να σταθεί στο ύψος του για να πιαστούν οι στόχοι της ανάπτυξης.



Σε μια οικονομία που η ατμομηχανή της είναι δυστυχώς ακόμη η κατανάλωση πρέπει τους επόμενους μήνες να εμφανίσει πολύ μεγαλύτερη αύξηση από το 1% του πρώτου τριμήνου (μάλιστα σε τριμηνιαία βάση είχαμε μείωση). Και σίγουρα και οι εξαγωγές δεν θα πρέπει να κινούνται με το μάλλον ισχνό 1,9%.

