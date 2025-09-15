Οι έντονες καιρικές συνθήκες που έπληξαν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι προκάλεσαν βραχυπρόθεσμες οικονομικές απώλειες τουλάχιστον 43 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με εκτίμηση σε επίπεδο ΕΕ, με το κόστος να αναμένεται να αυξηθεί στα 126 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029.

Το άμεσο πλήγμα στην οικονομία από ένα και μόνο καλοκαίρι γεμάτο καύσωνες, ξηρασία και πλημμύρες ανήλθε στο 0,26% του οικονομικού προϊόντος της ΕΕ το 2024, σύμφωνα με την ταχεία ανάλυση, η οποία δεν έχει αξιολογηθεί από ομότιμους, αλλά βασίζεται στη σχέση μεταξύ καιρού και οικονομικών δεδομένων που δημοσιεύθηκαν σε ακαδημαϊκή μελέτη αυτόν τον μήνα.

Η μεγαλύτερη ζημιά προκλήθηκε στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία – καθεμία από τις οποίες υπέστη βραχυπρόθεσμες απώλειες άνω του 1% της «ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας» (ΑΠΑ) του 2024. Ακολούθησαν άλλες μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία.

Οι οικονομολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα ως «συντηρητικά» επειδή δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι πρωτοφανείς πυρκαγιές που κατέστρεψαν τη νότια Ευρώπη τον περασμένο μήνα ή την επιδεινούμενη επίδραση ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την ίδια στιγμή τον πλανήτη.

Ο Σεχρίς Ουσμάν, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι οι «έγκαιρες εκτιμήσεις» της μελέτης θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ελλείψει επίσημων δεδομένων. «Το πραγματικό κόστος των ακραίων καιρικών φαινομένων έρχεται στην επιφάνεια αργά, επειδή αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν ζωές και μέσα διαβίωσης μέσω ενός ευρέος φάσματος καναλιών που εκτείνονται πέρα ​​από τον αρχικό αντίκτυπο».

Οι επιστήμονες αγωνίζονται να υπολογίσουν σε ποιο βαθμό η παγκόσμια θέρμανση έχει επιδεινωθεί, με μελέτες να υποδηλώνουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τις πυρκαγιές 40 φορές πιο πιθανές στην Ισπανία και την Πορτογαλία και 10 φορές πιο πιθανές στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ο αριθμός των νεκρών από τον «ήσυχα καταστροφικό» καύσωνα του Ιουνίου εκτιμάται ότι έχει τριπλασιαστεί σε 12 μεγάλες πόλεις λόγω της ρύπανσης που θερμαίνει τον πλανήτη.

Ενώ οι περισσότερες έρευνες σχετικά με το οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής εξετάζουν τις άμεσες επιπτώσεις, όπως οι καταστροφές περιουσιακών στοιχείων ή οι ασφαλισμένες απώλειες, οι συγγραφείς της νέας μελέτης χρησιμοποίησαν τις ιστορικές σχέσεις μεταξύ των ακραίων καιρικών συνθηκών και της οικονομικής παραγωγής για να εξηγήσουν τις επιπτώσεις, όπως οι περιορισμένες ώρες που μπορούν να εργαστούν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια καύσωνα ή η διακοπή των χρόνων μετακίνησης μετά από ζημιές που προκαλούνται από πλημμύρες στους σιδηροδρόμους.

Ο Stéphane Hallegatte, επικεφαλής οικονομολόγος για το κλίμα στην Παγκόσμια Τράπεζα, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, επιβεβαίωσε ότι οι ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων ήταν μεγαλύτερες από τις άμεσες επιπτώσεις και διαρκούν περισσότερο από ό,τι φαντάζονται οι άνθρωποι. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι χρησιμοποιούνται «ατελείς προσεγγιστικές μεταβλητές» για τον εντοπισμό ακραίων καιρικών φαινομένων, κάτι που πιθανότατα θα οδηγούσε σε υποεκτίμηση του πλήρους κόστους.

Ο Gert Bijnens, οικονομολόγος στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, ο οποίος επίσης δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι η διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν ένα από τα σημαντικότερα «κρυφά κόστη» που συνήθως δεν υπολογίζονταν.

