Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα – Γιατί θα καταβληθούν νωρίτερα

Του Βαγγέλη Δουράκη

Νωρίτερα από ότι … συνηθίζεται θα δουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αυτόν τον μήνα οι συνταξιούχοι: Ο λόγος δεν είναι άλλος από το Σαββατοκύριακο που παρεμβάλλεται στις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου, το οποίο και διαφοροποιεί τις συνήθεις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων. Τον τρέχοντα μήνα θα καταβληθεί και η δ’ δόση του επιδόματος τέκνων Α21 και μαζί και τα αναδρομικά για όσους υπέβαλλαν την αίτησή τους για το 2025 μετά την πληρωμή του Ιουλίου.

Όσον αφορά στις πληρωμές των συνταξιούχων, η αρχή γίνεται την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, σε ημερομηνία «γκισέ», με τις συντάξεις των μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Επί της ουσίας, τα ποσά των συντάξεων θα πιστωθούν μία ημέρα πριν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και συγκεκριμένα την Τετάρτη 24 του μήνα.

Ποιοι θα πάρουν νωρίτερα τις συντάξεις

Την ίδια ημέρα καταβάλλονται επίσης οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχων μισθωτών & μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα).

Πληρωμές θα γίνουν και για τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Τα ποσά αυτά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων -όπως προαναφέρθηκε- μία εργάσιμη ημέρα πριν, δηλαδή την Τετάρτη 24 ου μήνα και θα μπορούν να κάνουν ανάληψη όσοι διαθέτουν κάρτα.

Οι υπόλοιποι συνταξιούχοι (ΙΚΑ, Δημόσιο, κλπ) θα δουν τις συντάξεις στους λογαριασμούς τους το απόγευμα της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου. Η λεγόμενη ημερομηνία «γκισέ» έχει καθοριστεί για την Δευτέρα 29 του τρέχοντος μηνός.

Αναλυτικά, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και την δ’ δόση του δημοφιλούς επιδόματος τέκνων Α21 την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Δευτέρας 29 του μήνα.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλα.

Να σημειωθεί ότι ειδικά όσον αφορά στο επίδομα τέκνων Α21, οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης (Ε1) για τα εισοδήματα του 2024 προχώρησαν στον επανυπολογισμό του.

Ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα που έχει δηλωθεί καθορίζεται και το ποσό της ενίσχυσης: Εκείνοι που δήλωσαν μεγαλύτερες αποδοχές από την προηγούμενη χρονιά είναι πολύ πιθανό να δουν το επίδομα να «ψαλιδίζεται» ακόμη και να «κόβεται» εάν έχουν ξεπεράσει το ανώτατο όριο εισοδήματος.

Υπάρχουν βεβαίως και εκείνοι που θα πάρουν αναδρομικά: Τα σχετικά ποσά θα τα λάβουν όσοι υπέβαλλαν αιτήσεις μετά την πληρωμή φέτος της α’, της β΄δόσης και της γ’ δόσης της ενίσχυσης και μετά την καταβολή της 31ης Ιουλίου. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων θα πάρει «μαζεμένες» και τις τέσσερις δόσεις του επιδόματος τέκνων Α21.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.