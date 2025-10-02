Η «δημοσκόπηση» του ΙΟΒΕ για τον αντίκτυπο των μέτρων της ΔΕΘ - Τι πιστεύουν οι καταναλωτές

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Εκτός από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων που έτρεξαν και δημοσίευσαν τις έρευνες τους τον προηγούμενο μήνα, τη δική του «δημοσκόπηση» σχετικά με την επίδραση των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στους καταναλωτές, έκανε και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.



Και δεν είναι άλλη από την έρευνα οικονομικής συγκυρίας….



Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης βελτιώθηκε κατά 2 μονάδες, στο -45,6, που είναι και η καλύτερη τιμή από τον Μάιο. Βελτίωση πάντως που δεν ήταν αρκετή για να τραβήξει τους Έλληνες καταναλωτές από την τελευταία θέση στην Ευρώπη όσον αφορά την …αισιοδοξία για το μέλλον. Και μάλιστα Εσθονοί και Ούγγροι – τους οποίους υποτίθεται κυνηγάμε – απέχουν πάρα πολύ, 11 μονάδες οι μεν και σχεδόν 21 μονάδες οι δε.

Οικονομική κατάσταση νοικοκυριών

Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών σχετικά με το πώς θα κινηθούν τα οικονομικά του νοικοκυριού τους για το επόμενο 12μηνο περιορίστηκαν αρκετά. Ο δείκτης τον Σεπτέμβριο «έγραψε» -39,8 από -45,2% τον Αύγουστο.



Το 54% (από 59%) των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 6% προβλέπει μικρή βελτίωση. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -4,7 και -4,6 μονάδες αντίστοιχα.

Πρόθεση για μεγάλες αγορές

Η πρόθεση για μεγάλες αγορές (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κτλ.) τους προσεχείς 12 μήνες ενισχύθηκε με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -46,3 (από -49,1) μονάδες.



Το 53% (από 59%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες. Υποχώρησε όμως και ο δείκτης όσων εκτιμούν ότι θα αυξήσουν τις συγκεκριμένες δαπάνες από 7% στο 4%. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -12,7 μονάδες στην ΕΕ και στις -13,4 μονάδες στην Ευρωζώνη.

Αποταμίευση

Το 83% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 16% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή



Ο σχετικός δείκτης ενισχύθηκε ελαφρά στις -65,9 μονάδες από -67,1 τον Αύγουστο. Άρδην διαφορετικό σκηνικό στην Ευρώπη με την πλειοψηφία να εκτιμά ότι θα βάλει κάποια λεφτά στην τράπεζα και τους σχετικούς δείκτες να διαμορφώνονται σε +6,6 μονάδες στην ΕΕ και +7,3 στην Ευρωζώνη.

Επάρκεια εισοδημάτων

Κόντρα σε όλα τα προηγούμενο το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι μόλις τα βγάζει πέρα αυξήθηκε 6 μονάδες, στο 65%. Σχεδόν 1 στους 10 ( 9% από 12%) δηλώνει ότι «τρώει» από τα έτοιμα των αποταμιεύσεων.

20% δηλώνουν ότι αποταμιεύουν έστω και λίγο ενώ όσοι δηλώνουν ότι έχουν φορτωθεί χρέη μειώθηκαν από το 8% στο 6%.

Κίνηση τιμών

Στο μέτωπο των τιμών μειώθηκε το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι και το επόμενο 12μηνο θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν με τον ίδιο τουλάχιστον ρυθμό, από το 65% στο 61%.

Μόνο 14% αναμένει σταθερότητα.



Το συμπέρασμα είναι ότι οι βαλτωμένοι εδώ και μήνες δείκτες, κουνήθηκαν κάπως, αλλά σίγουρα όχι όσο θα περίμεναν στην κυβέρνηση. Η υλοποίηση τους κυρίως από τη νέα χρονιά ενδεχομένως να ...φτιάξει περαιτέρω το κλίμα.

