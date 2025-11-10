Αύξηση 6,8% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Σεπτέμβριο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε 7,6%.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 6,8% τον Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

*Κατά 7,6% του δείκτη μεταποίησης. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών.

*Κατά 5,3% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

*Κατά 2,5% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.

Από τη μείωση:

*Κατά 3% του δείκτη παροχής νερού.

Σε μέσα επίπεδα το 9μηνο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2024.

Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,6% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025.

