Οι παγίδες του αφορολόγητου στις γονικές παροχές- Δείτε παραδείγματα

Τι προβλέπει εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ- Γιατί θα ελεγχθούν μία προς μία όλες οι διαδοχικές δωρεές