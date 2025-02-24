Για πρώτη φορά επιβολή προστίμου στους χρήστες πειρατικού οπτικοακουστικού περιεχομένου

Του Βασίλη Κουφόπουλου

Σε μία σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία προχώρησε η κυβέρνηση, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Η Ολομέλεια της Βουλής, ψήφισε για πρώτη φορά την επιβολή διοικητικού προστίμου σε όσους αποκτούν παράνομα πρόσβαση σε οπτικοακουστικά έργα μέσω πειρατικών τηλεοπτικών πλατφορμών και υπηρεσιών streaming.

Η διάταξη καταλαμβάνει τόσο τους διακινητές παράνομου λογισμικού και εξοπλισμού όσο και τους τελικούς χρήστες που αποκτούν πρόσβαση στο πειρατικό περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο διαμορφώνεται κλιμακωτά, ξεκινώντας από 750 ευρώ για τους οικιακούς χρήστες, αυξανόμενο σε 1.500 ευρώ στις περιπτώσεις δημόσιας προβολής σε χώρους όπως καφετέριες και ξενοδοχεία, ενώ στις περιπτώσεις όπου η παράβαση πραγματοποιείται με σκοπό το οικονομικό ή εμπορικό κέρδος, το πρόστιμο φτάνει έως και τις 5.000 ευρώ. Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περιπτώσεις υποτροπής.

Ωστόσο, πέραν του διοικητικού προστίμου, οι χρήστες που προβαίνουν σε παράνομη θέαση οπτικοακουστικών έργων υπέχουν και ποινικές ευθύνες. Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η παράνομη πρόσβαση σε προστατευμένο περιεχόμενο, συνιστά ποινικό αδίκημα που επιφέρει σοβαρές κυρώσεις, όπως χρηματικά πρόστιμα ή και ποινές φυλάκισης, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης.

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, τόνισε τη σημασία της νέας ρύθμισης, επισημαίνοντας πως η πειρατεία οπτικοακουστικού περιεχομένου έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη αυστηρότερων μέτρων. Παράλληλα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται, για πρώτη φορά, και η επέκταση της δυνατότητας δυναμικής φραγής (dynamic blocking) κάθε είδους οπτικοακουστικού περιεχομένου, όπως ταινίες και σειρές.

Νέα εποχή κατά της πειρατείας οπτικοακουστικού περιεχομένου

Με τις νέες ρυθμίσεις, η ευθύνη των τελικών χρηστών καθίσταται πλέον σαφής και οι κυρώσεις αυστηρότερες, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη μάχη κατά της πειρατείας οπτικοακουστικού περιεχομένου στην Ελλάδα. Η χρήση πειρατικών συνδέσεων για την παράνομη πρόσβαση σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο δεν αποτελεί μόνο παραβίαση του νόμου, αλλά ενέχει και σοβαρούς ψηφιακούς κινδύνους για τους ίδιους τους χρήστες.

Συγκεκριμένα, οι πειρατικές συσκευές και λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την παράνομη θέαση συχνά περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, οικονομικές απώλειες και έκθεση σε άλλες διαδικτυακές απειλές. Επιπλέον, οι χρήστες ενδέχεται να πέσουν θύματα οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που εκμεταλλεύονται αυτές τις παράνομες υπηρεσίες για ξέπλυμα χρήματος και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Με αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των προηγμένων χωρών που αντιμετωπίζουν αποφασιστικά την πειρατεία οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθιστώντας σαφές ότι οι τελικοί χρήστες φέρουν ευθύνη για τις επιλογές τους και τις συνέπειες που αυτές επιφέρουν.





Πηγή: skai.gr

