Ποιοι γλιτώνουν τα τέλη κυκλοφορίας και δεν πληρώνουν ούτε ευρώ

Του Βαγγέλη Δουράκη

Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 μπορούν να εξασφαλίσουν χιλιάδες κάτοχοι οχημάτων λίγο πριν το τέλος της χρονιάς. Άλλοι έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν ψηφιακά τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους και να τα κυκλοφορούν το 2026 πληρώνοντας τέλη με τον μήνα. Οι περισσότεροι πάντως θα πρέπει να ξέρουν πως έχουν προθεσμία να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας που τους αναλογούν ως τις 31 του μήνα, καθώς πλέον δεν υπάρχει καμία πιθανότητα παράτασης.



Όσοι καθυστερήσουν να τα εξοφλήσουν από την 1η Ιανουαρίου κιόλας θα πρέπει να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν το πρόστιμο που θα τους επιβληθεί.

Ποιοι απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας

Εκείνοι, πάντως, που απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας είναι Άτομα με αναπηρία, όπως και γονείς ΑμεΑ. Η απαλλαγή αφορά ένα όχημα ανά οικογένεια. Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται επί του παρόντος αυτόματη διαδικασία, ώστε να μηδενίζονται τα τέλη σε όσους εμφανίζει το σύστημα (βάσει των στοχείων του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ) πως έχουν τη σχετική πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ και είναι δικαιούχοι επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Ακόμη και εκείνοι που έχουν βγάλει τη σχετική κάρτα για στάθμευση σε θέσεις αναπήρων και απαλλαγή από διόδια, εμφανίζονται κανονικά στο σύστημα ως υπόχρεοι καταβολής τελών κυκλοφορίας, αν δεν προχωρήσουν την διαδικασία που απαιτείται με δήλωση στην εφορία ότι αιτούνται τη απαλλαγή.

ΠΡΟΣΟΧΗ, λοιπόν: Θα πρέπει οι δικαιούχοι της απαλλαγής να φροντίσουν μόνοι τους να κάνουν τους απαιτούμενους χειρισμούς και να κάνουν τη σχετική αίτηση, με την οποία θα ζητήσουν από την Εφορία την απαλλαγή τους.

Η διαδικασία για τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Όσον αφορά τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, μέσω του myCAR οι ενδιαφερόμενοι μπορούν -αφού πρώτα καταθέσουν ηλεκτρονικά τις πινακίδες τους- να κάνουν άρση της ακινησίας.

Για έναν μήνα, καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για 2 μήνες τα 2/12 του ποσού κτλ. Το ποσό δηλαδή διαμορφώνεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα, που θα επιλέξει ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Ο μήνας μέσα στον οποίο θα δηλωθεί άρση ακινησίας μετράει ολόκληρος, ανεξάρτητα από το ποια μέρα έγινε η διαδικασία.

Απόφαση της ΑΑΔΕ ορίζει ότι η πλατφόρμα myCar ενεργοποιείται από την 1η Απριλίου κάθε έτους. Για να αξιοποιήσει βεβαίως κάποιος τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, θα πρέπει πρώτα να καταθέσει ηλεκτρονικά τις πινακίδες του, μέσω του myCar.

Προβλέπει ακόμα ότι όποιος κάνει χρήση των τελών κυκλοφορίας με το μήνα στο τέλος της περιόδου άρσης της ακινησίας δεν θα χρειάζεται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία. Η ηλεκτρονική διαδικασία θα γίνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Η τελευταία αυτή παράμετρος οδηγούσε τα προηγούμενα χρόνια πολλούς ιδιοκτήτες οχημάτων σε πρόστιμα καθώς δεν γνώριζαν πως μετά την πάροδο του διαστήματος για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη, απαιτείται νέα θέση σε ακινησία.

Ειδικότερα ο «δεκάλογος» της απόφασης ορίζει ότι:

1. Από την 1η Απριλίου κάθε έτους ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος επιβατικού οχήματος ιδιωτικής χρήσης ή μοτοσυκλέτας (δίκυκλης ή τρίκυκλης) ιδιωτικής χρήσης, δύναται μέσω της πλατφόρμας myCAR ή στη Δ.Ο.Υ./Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης να άρει μία φορά την ακινησία του οχήματος εντός του ίδιου έτους, κατόπιν καταβολής των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, τα οποία αντιστοιχούν στους μήνες άρσης της ακινησίας (αναλογική καταβολή).

2. Η αναλογική καταβολή διενεργείται πριν την άρση της ακινησίας. Χρονικό διάστημα άρσης μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

3. Εκ νέου άρση ακινησίας είναι δυνατή μόνο εφόσον καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού των αναλογικών τελών κυκλοφορίας που έχει καταβληθεί.

4. Αναλογικά τέλη κυκλοφορίας τα οποία έχουν καταβληθεί και δεν έχει διενεργηθεί άρση της ακινησίας εντός του έτους δεν επιστρέφονται.

5. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία (μέσω της πλατφόρμας myCAR) έως και την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας και αν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα.

Δεν υφίσταται υποχρέωση εκ νέου θέσης του οχήματος σε ακινησία στη λήξη του διαστήματος, για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, εφόσον αυτή συμπίπτει με την 31/12 εκάστου έτους κι έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για το επόμενο έτος.

Δεν υφίσταται υποχρέωση θέσης του οχήματος εκ νέου σε ακινησία εφόσον, κατά το διάστημα για το οποίο έχει αρθεί η ακινησία κατόπιν καταβολής των αναλογικών τελών κυκλοφορίας, καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί.

6. Εφόσον το όχημα δεν τεθεί σε ακινησία από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας, για την οποία έχουν καταβληθεί τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, η ΑΑΔΕ θέτει το όχημα αυτόματα σε ακινησία κατά το πέρας της τελευταίας ημέρας και ώρα 23.59 και αν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, έως την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα και ώρα 23.59.

7. Το όχημα τίθεται σε ακινησία στο αρχικά δηλωθέν σημείο ακινητοποίησης και ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του οχήματος για την ενέργεια αυτή στη δηλωθείσα στην ΑΑΔΕ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός της ίδιας ημέρας.

8. Σε περίπτωση που κατά την αυτόματη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διαφορετικό από αυτό που αρχικά είχε δηλωθεί, δηλώνεται στην πλατφόρμα myCAR το νέο σημείο ακινητοποίησης από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο μέχρι την επόμενη ημέρα της αυτόματης θέσης σε ακινησία. Σε περίπτωση παραβάσεων, επιβάλλονται κυρώσεις (τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και τα 10.000 ευρώ) .

9. Το όχημα δεν τίθεται αυτόματα σε ακινησία από την ΑΑΔΕ εφόσον, κατά το διάστημα για το οποίο έχει αρθεί η ακινησία κατόπιν καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας, καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί. Δεν τίθεται όχημα αυτόματα σε ακινησία στη λήξη του διαστήματος για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας εφόσον αυτή συμπίπτει με την 31/12 εκάστου έτους κι έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για το επόμενο έτος.

10. Αν, κατά τη διάρκεια της άρσης ακινησίας με αναλογικά τέλη, το όχημα μεταβιβαστεί ή διαγραφεί οριστικά λόγω εξαγωγής, για το έτος αυτό οφείλονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί και δεν υφίσταται υποχρέωση για εκ νέου θέση σε ακινησία.

Πως διαμορφώνονται τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη εξόφληση

Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει εισαγάγει νέο σύστημα προστίμων, το οποίο κλιμακώνεται ανάλογα με την περίοδο καθυστέρησης:

- 25% επί του τέλους εάν η πληρωμή γίνει εντός Ιανουαρίου 2025.

- 50% επί του τέλους εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο 2025.

- 100% επί του τέλους εάν η πληρωμή γίνει από την 1η Μαρτίου 2025 και έπειτα.

Το ελάχιστο πρόστιμο καθορίζεται στα 30 ευρώ, ανεξαρτήτως του ύψους του τέλους.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Εάν κάποιος πρέπει να πληρώσει τέλη ύψους 240 ευρώ για το όχημά του έως τις 31 Δεκεμβρίου, εάν καθυστερήσει θα καταβάλλει τα εξής ποσά:

- 300 ευρώ για το διάστημα από 1η έως και 31 Ιανουαρίου

- 390 ευρώ για την περίοδο από 1η Φεβρουαρίου έως και το τέλος Φλεβάρη και

- 480 ευρώ μετά την 1η Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.