Σε υψηλό εννέα μηνών σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Νοέμβριο, επιταχυνόμενος περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, ενώ υποτονική παραμένει η αγορά εργασίας, την ώρα που η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αναμένεται να αναπτυχθεί μόνο κατά 0,2% το 2025, καθώς τα μέτρα δαπανών του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν.

Πιο συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός στη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης επιταχύνθηκε στο 2,6% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία την Παρασκευή. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο εναρμονισμένος με την ΕΕ πληθωρισμός θα εκτοξευθεί στο 2,4% από το 2,3% του περασμένου μήνα.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, μειώθηκε στο 2,7% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Τα γερμανικά στοιχεία έρχονται πριν από την ανακοίνωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη την Τρίτη, ο οποίος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% τον Νοέμβριο, αμετάβλητος σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Νοέμβριο, αλλά η ζήτηση εργασίας συνέχισε να επιβραδύνεται.

Σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1.000 στα 2,973 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφείου εργασίας την Παρασκευή, ενώ αναλυτές και οικονομολόγοι είχαν προβλέψει αύξηση κατά 5.000 σε δημοσκόπηση του Reuters.

Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,3%, όπως και τον προηγούμενο μήνα.

Η επικεφαλής του γραφείου εργασίας, Άντρεα Νάλες, δήλωσε ότι ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στάσιμος και η ζήτηση για εργασία υποτονική.

Τον Νοέμβριο υπήρχαν 624.000 θέσεις εργασίας, 44.000 λιγότερες από ό,τι πριν από έναν χρόνο.

«Οι εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές προκλήσεις και αυτό συνεχίζει να αντικατοπτρίζεται στην αγορά εργασίας», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας.



Πηγή: skai.gr

