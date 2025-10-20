Μείωση 1% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Αύγουστο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, έναντι μείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η μείωση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

*Μείωση 1% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

*Αύξηση 0,5% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

*Μείωση 6,5% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

*Αύξηση 1,8% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 23,5% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.