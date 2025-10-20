Μείωση 1% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Αύγουστο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, έναντι μείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η μείωση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
*Μείωση 1% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.
*Αύξηση 0,5% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
*Μείωση 6,5% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.
*Αύξηση 1,8% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 23,5% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025.
