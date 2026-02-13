FT: Ο Τραμπ εξετάζει την κατάργηση ορισμένων δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να μειώσει ορισμένους δασμούς επί των προϊόντων χάλυβα και αλουμινίου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή, το οποίο επικαλείται πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Εμπορίου και του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ εκτιμούν ότι οι δασμοί βλάπτουν τους καταναλωτές, καθώς αυξάνουν τις τιμές προϊόντων όπως τα ταψιά για πίτες και τα κουτιά τροφίμων και ποτών.

Οι ψηφοφόροι σε ολόκληρη τη χώρα ανησυχούν για τις τιμές καταναλωτή και τα ζητήματα του κόστους διαβίωσης αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για τους Αμερικανούς εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Πρόσφατη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos έδειξε ότι το 30% των Αμερικανών εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, ενώ το 59% τον αποδοκιμάζει, συμπεριλαμβανομένων εννέα στους δέκα Δημοκρατικούς και ενός στους πέντε Ρεπουμπλικανούς.

Ο Τραμπ επέβαλε δασμούς έως και 50% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου πέρσι και τους έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα ως διαπραγματευτικό εργαλείο με μια σειρά εμπορικών εταίρων.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τώρα έναν κατάλογο προϊόντων που επηρεάζονται από τους δασμούς και σχεδιάζει να εξαιρέσει ορισμένα είδη.

Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εμπορίου δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχόλια.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ αύξησε πέρσι τους δασμούς για τον χάλυβα και το αλουμίνιο σε περισσότερα από 400 προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων ανεμογεννητριών, κ γερανών, μπουλντόζων και άλλου βαρέος εξοπλισμού, καθώς και σιδηροδρομικών οχημάτων, μοτοσικλετών, κινητήρων, επίπλων και εκατοντάδων άλλων προϊόντων.

Πηγή: skai.gr

