Τελειώνει η διορία για τις αιτήσεις μείωσης του ΕΝΦΙΑ για τα ασφαλισμένα ακίνητα

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Γεμάτος από διορίες είναι ο Φεβρουάριος και σε 3 μέρες, την ερχόμενη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, τελειώνει αυτή για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να μειώσουν τον φετινό ΕΝΦΙΑ έως και 20%. Έως και τις 16 Φεβρουαρίου δηλώνουν ότι ασφάλισαν την περιουσία τους και στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ «ελαφρύνει» το φόρο.



Η μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι:

20%, για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ

10% για κατοικίες με φορολογητέα αξία >500.000 ευρώ

Για να δοθεί η έκπτωση πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις σωρευτικά:

Το ακίνητο πρέπει να είναι ασφαλισμένο ταυτόχρονα για πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς.

Το ακίνητο πρέπει να είναι ασφαλισμένο για όλο το έτος. Αλλιώς προβλέπεται αναλογική έκπτωση με ελάχιστη όμως διάρκεια ασφάλισης τους 3 μήνες. (Ένα ακίνητο λ.χ. ασφαλισμένο για 3 μήνες θα έχει 5% έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ, αν ήταν ασφαλισμένο για 9 μήνες, η έκπτωση θα είναι 15%).

Η ασφάλιση να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 900 ευρώ/τ.μ.

Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.



Η αίτηση για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ καθώς και τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις γίνεται στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY > Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών. Εκεί οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συσχετίσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμφανίζονται με τα δικαιώματα που κατέχουν επί των ασφαλισμένων κατοικιών



Σε περιπτώσεις όπου το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες, ή αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει συνταχθεί για λογαριασμό τρίτου, ο λήπτης της ασφάλισης πρέπει να καταχωρίσει τους ΑΦΜ όλων των εμπλεκομένων. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες θα ενημερωθούν μέσω email και θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για να λάβουν την έκπτωση.



Για να διευκολύνει του φορολογουμένους η ΑΑΔΕ παρέχει τη δυνατότητα σε όσες περιπτώσεις εστάλησαν τα σχετικά στοιχεία από τις ασφαλιστικές τους εταιρείες, να φέρουν προσυμπληρωμένη τη νέα αίτηση μείωσης ΕΝΦΙΑ, ανακτώντας στοιχεία της περσινής αίτησής τους, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες.



Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει προηγουμένως δηλωθεί στο Ε9, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ.



Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία είναι στις 28 Φεβρουαρίου όταν και οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των δηλώσεων των ιδιοκτητών ακινήτων και στη συνέχεια η ΑΑΔΕ, αφού επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα χορηγήσει την έκπτωση στους δικαιούχους με την πρώτη κεντρική εκκαθάριση.



Ο διπλασιασμός της έκπτωσης από το αρχικό 10% στο 20% έχει βελτιώσει κάπως την κατάσταση σε σχέση με τον αριθμό των ασφαλισμένων κατοικιών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός τους έχει αυξηθεί από το 2023 κατά 54% και αριθμούν πλέον λίγο περισσότερες από 786.000.



Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν έως τα μέσα Μαρτίου.

Ο φόρος θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις στο διάστημα Μάρτιος 2025 – Φεβρουάριος 2026.

Πηγή: skai.gr

