Φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια για φθηνό ρεύμα

Καθώς το ενεργειακό κόστος απορροφά για μία ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια σημαντικό μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών, η κυβέρνηση με υπουργική απόφαση θα καθορίσει άμεσα προδιαγραφές και πιστοποίηση των φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, αυτά τα πάνελ έχουν σχετικά μικρό κόστος αγοράς, μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ, τοποθετούνται σε στηθαία, μπαλκόνια ή περγκολες και συνδέονται απλά σε μια πρίζα του σπιτιού, γεγονός που σημαίνει ότι δεν επιβαρύνονται με κόστος εγκατάστασης. Επίσης, δεν χρειάζεται η έγκριση των άλλων κατοίκων της πολυκατοικίας και είναι φορητά, δηλαδή ένας ενοικιαστής μπορεί να το πάρει μαζί του αν αλλάξει σπίτι, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα όπου οι πολίτες θα γνωστοποιούν στον διαχειριστή δικτύου τον εξοπλισμό που θα εγκαθιστούν. Το σημαντικότερο, μειώνει τον ετήσιο λογαριασμό ρεύματος έως 25%. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Βρετανία, η Κροατία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία, η αγορά τους επιδοτείται άμεσα ή έμμεσα.

Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβλέποντας αυτή τη δυναμική, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το τελευταίο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που κατέθεσε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, ανοίγει τον δρόμο για την ευρεία χρήση τους. Προβλέπει την έκδοση υπουργικής απόφασης η οποία αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στον Μάιο και θα επιτρέπει την εγκατάστασή τους μόνο με γνωστοποίηση στον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος θα προχωρήσει στη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας όπου οι πολίτες θα δηλώνουν τον εξοπλισμό που θα εγκαθιστούν.

Τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια (αλλιώς plug-and-play φωτοβολταϊκά) αποτελούνται από δύο συνήθως φωτοβολταϊκά πλαίσια (2 επί 400 Wp), ένα μικρομετατροπέα (έως 800 W) και ένα απλό σύστημα στήριξης, που συνδέονται απευθείας σε μια τυπική πρίζα σούκο του σπιτιού. Κοστίζουν όσο ή και λιγότερο από έναν ηλιακό θερμοσίφωνα (500 έως 1.000 ευρώ) και μπορούν να καλύψουν βασικές ενεργειακές ανάγκες μειώνοντας τον ετήσιο λογαριασμό ρεύματος σε ποσοστό από 15% έως 25%.

Το κύριο πλεονέκτημά τους, πέραν του χαμηλού κόστους, είναι η φορητότητα. Σε αντίθεση με τα κλασικά φωτοβολταϊκά συστήματα που απαιτούν μόνιμη εγκατάσταση σε ταράτσα ή στέγη και ηλεκτρολόγο για τη σύνδεση με τον μετρητή, όπως και σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ, τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού μπορεί κανείς να τα εγκαταστήσει μόνος του, αλλά και να τα επανατοποθετήσει σε άλλο χώρο, χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ελκυστική λύση για χαμηλά εισοδήματα και ενοικιαστές.

Μετακομίζοντας κάποιος το αποσυνδέει και το μεταφέρει σαν μια απλή οικιακή συσκευή που θα τη βάλει στη πρίζα της νέας οικίας. Σε αντίθεση επίσης με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη, δεν απαιτείται η συναίνεση της πολυκατοικίας, εκτός αν πρόκειται για διατηρητέο κτίριο ή βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό. Οπως αναφέρει στην «Κ» ο σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Στέλιος Ψωμάς, «plug-and-play φωτοβολταϊκά επιτρέπουν στον καθένα να αξιοποιήσει τη δύναμη του ήλιου, εξοικονομώντας χρήματα από τους λογαριασμούς ρεύματος». Η νέα τεχνολογία, σύμφωνα με τον ίδιο, ειδικά στην Ελλάδα όπου το 60% των Ελλήνων κατοικεί σε διαμερίσματα πολυκατοικιών, έχει προφανή πλεονεκτήματα.

Η λειτουργία των plug-andplay φωτοβολταϊκών δεν έχει καμία επίπτωση στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τον κ. Ψωμά. Μονάδες παραγωγής με ισχύ έως 800 Watt, η οποία αποτελεί όριο για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, χαρακτηρίζονται από την ευρωπαϊκή οδηγία αμελητέας επίδρασης στη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου, εξηγεί.

