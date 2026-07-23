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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 64χρονη που Έκλεβε χρυσές λίρες και κοσμήματα από τον εγγονό της

Από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του έτους, φέρεται να αφαίρεσε από το σπίτι του εγγονού τρεις χρυσές λίρες και τρία χρυσά κοσμήματα τύπου πεντόλιρο

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Περιπολικό

Για κλοπή σε βάρος του ίδιου της του εγγονού συνελήφθη μια 64χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο τού τρέχοντος έτους, η 64χρονη φέρεται να αφαίρεσε σταδιακά από την κατοικία του 31 ετών εγγονού της, τρεις χρυσές λίρες και τρία χρυσά κοσμήματα (τύπου πεντόλιρο).

Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη κλοπή σύλληψη
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