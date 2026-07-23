Στην τελική ευθεία η δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα

Η δίκη σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα, εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία, αντικατοπτρίζοντας το πάθος και τις εντάσεις που επέδειξε στη ζωή και στην καριέρα του ο θρυλικός «Ντιεγκίτο».

Μετά από σχεδόν 70 καταθέσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων, κατά τη διάρκεια περισσότερων από 25 ακροάσεων με ρυθμό δύο την εβδομάδα, η δίκη, που άρχισε στις 14 Απριλίου στο Σαν Ισίδρο (βόρεια του Μπουένος Άιρες), αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο με την έκδοση της ετυμηγορίας.

Επτά επαγγελματίες υγείας (ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές) δικάζονται για πιθανή αμέλεια που συνέβαλε στον θάνατο του Μαραντόνα το 2020, καθώς απεβίωσε μόνος στο κρεβάτι του, σε μια κακώς εξοπλισμένη ιατρική εγκατάσταση όπου ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση.

Στην παγωμένη αίθουσα του μικρού και κακώς ηχομονωμένου δικαστηρίου, οι επτά κατηγορούμενοι, δεκάδες δικηγόροι και οι κόρες του Μαραντόνα αμφισβήτησαν την έτερη πλευρά, λογομάχησαν, παθιάστηκαν, απείλησαν και αρκετές φορές ξέσπασαν σε κλάματα.

Tο βίντεο της νεκροψίας

Ο προσωπικός ιατρός του Μαραντόνα εκείνη την εποχή και βασικός κατηγορούμενος, Λεοπόλδο Λούκε, παρευρέθηκε σε όλες τις ακροάσεις και μίλησε όποτε ένιωθε ότι εμπλεκόταν. Παρουσίασε ηχογραφήσεις και επιστημονικά άρθρα, ενώ εμφάνισε ένα βίντεο από τη νεκροψία του Μαραντόνα στην κόρη του, Τζιανίνα.

Εκείνη, ενοχλημένη από τις εικόνες, σηκώθηκε, τον προσέβαλε και έφυγε τρέχοντας από την αίθουσα του δικαστηρίου, ακολουθούμενη από τον δικηγόρο της, Φερνάντο Μπουρλάντο. Η ακροαματική διαδικασία διεκόπη. Ο Λεοπόλδο Λούκε ισχυρίσθηκε ότι δεν είχε παρατηρήσει την παρουσία της Τζιανίνα πριν παίξει το βίντεο, ενώ η οικογένεια Μαραντόνα δήλωσε ότι ψεύδεται.

«Καημένος και βρώμικος κλόουν»!

Ο δικαστής Αλμπέρτο Γκάιγκ, προεδρεύοντας του δικαστηρίου με τους βοηθούς του, Πάμπλο Ρολόν και Αλμπέρτο Ορτολάνι, έχει τον ρόλο του «de facto διαιτητή» τους τελευταίους τρεις μήνες, σε μια δικαστική αίθουσα, όπου οι αντεγκλήσεις και οι δραματικές σκηνές είναι συχνές.

«Είναι αδύνατο να τους σταματήσουμε, συμπεριφέρονται σαν παιδιά! Δεν μπορούμε να δουλέψουμε έτσι», αναφώνησε μια ημέρα μετά την έντονη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ δικηγόρων. Η αντιπαλότητα μεταξύ του δικηγόρου των κορών του Μαραντόνα, Φερνάντο Μπουρλάντο, και του δικηγόρου του Λεοπόλδο Λούκε, Φρανσίσκο Ονέτο, είναι έντονη. Καθισμένοι σε απόσταση λίγων μέτρων, δεν κρύβουν την έχθρα τους. Ο κ. Μπουρλάντο μιλάει αργά, ο κ. Ονέτο τον διακόπτει απότομα και μιλάει δυνατά. Μια ημέρα, ο κ. Μπουρλάντο είπε στον συνάδελφό του να «γυρίσει στο δημοτικό σχολείο», ενώ ο κ. Ονέτο, γνωστός ως δικηγόρος του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, απάντησε ότι έπρεπε «να πάει να φέρει ένα λεξικό». Οι δυνατοί καβγάδες τους οδήγησαν σε διάλειμμα και οι προσβολές έπεφταν στην αίθουσα αναμονής, ανάμεσα σε έναν κύκλο αστυνομικών, συναδέλφων δικηγόρων και δημοσιογράφων: «Καημένος!» «Γ...μένος κλόουν!» «Είσαι ηλίθιος!» «Λοιπόν, να 'μαι εδώ, τι θα κάνεις γι' αυτό;»... μέχρι που ένας εισαγγελέας και ένας αστυνομικός τους χώρισαν, αποφεύγοντας οριακά τη σωματική επαφή.

Τα... σνακ της υπεράσπισης

Ένα κρύο πρωινό του Ιουνίου, ένας συνήγορος υπεράσπισης μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου κρατώντας ένα σακί από λινάτσα γεμάτο με σοκολάτα και dulce de leche (μαρμελάδα γάλακτος) alfajores, ένα τυπικό αργεντίνικο γλυκό, και άρχισε να τα μοιράζει γύρω του.

Έναν μήνα νωρίτερα, ένας άλλος συνήγορος υπεράσπισης είχε φθάσει κρατώντας «chipás», τα γνωστά ψωμάκια με τυρί από την Παραγουάη, σε μικρά ροζ κουτιά από το αρτοποιείο της συζύγου του.

Η μακέτα

Ένα απροσδόκητο αντικείμενο έγινε κεντρικό χαρακτηριστικό της δίκης. Πρόκειται για μια μακέτα σε κλίμακα του σπιτιού, όπου ο Μαραντόνα άφησε την τελευταία του πνοή. Κατασκευασμένη από φοιτητές του Πανεπιστημίου του Μπελγκράνο, έχει πλάτος περίπου δύο μέτρα και ύψος ένα μέτρο και ήταν αρκετά βαριά ώστε να απαιτούνται τέσσερις άνδρες για να την μεταφέρουν από ένα διπλανό δωμάτιο στην μέση της αίθουσας του δικαστηρίου.

Δεύτερη δίκη

Ωστόσο, εκτός από αυτά τα περιστατικά στην αίθουσα του δικαστηρίου, η πιο παράλογη πτυχή αυτής της δίκης του Μαραντόνα είναι ότι θα έπρεπε ήδη να έχει τελειώσει, εάν η πρώτη δίκη το 2025, δεν είχε ακυρωθεί μετά από δυόμισι μήνες έρευνας εν μέσω σκανδάλου. Οπως είναι γνωστό, μία από τους τρεις δικαστές αποκλείσθηκε της διαδικασίας, επειδή συμμετείχε, εν αγνοία πάντων, στην παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ για την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

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