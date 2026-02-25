Πραγματοποιήθηκε η 53η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας για τις συναλλαγές του Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται πως στην κλήρωση έχουν αναδειχθεί 556 τυχεροί λαχνοί και τα ποσά που χορηγούνται στους δικαιούχους είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.

Υπενθυμίζεται πως τα ποσά που κερδίζουν οι τυχεροί είναι τα εξής:

Στα 50.000 ευρώ είναι το ποσό του χρηματικού επάθλου που δίνεται σε έναν τυχερό

Στα 20.000 ευρώ είναι το ποσό του χρηματικού επάθλου που παίρνουν 5 τυχεροί

Στις 5.000 ευρώ είναι το ποσό του χρηματικού επάθλου που δίνεται σε 50 τυχερούς.

Στα 2.000 ευρώ είναι το ποσό του χρηματικού επάθλου που παίρνουν 500 τυχεροί

Οι φορολογούμενοι που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να ενεργήσουν ως εξής:

Έχουν προθεσμία 3 μήνες από την ημερομηνία της κλήρωσης για να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που συλλέγει η φορολογική διοίκηση, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής

Έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

