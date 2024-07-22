Βουτιά στα κέρδη της Ryanair

Βουτιά κατέγραψαν τα κέρδη της Ryanair στο τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου, με τη διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας να προειδοποιεί ότι φέτος το καλοκαίρι οι ναύλοι θα είναι “σημαντικά χαμηλότεροι” σε σχέση με πέρυσι.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης ανακοίνωσε κέρδη ύψους 360 εκατ. ευρώ, στο τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου, 46% χαμηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των επιβατών κατέγραψε αύξηση 10% στα 55,5 εκατ.

Η κάμψη των κερδών -τα οποία κινήθηκαν χαμηλότερα των εκτιμήσεων των αναλυτών- οδήγησε τη μετοχή της Ryanair σε πτώση 12,5%, σύμφωνα με τον Guardian. Επίσης, η πτώση της μετοχής επηρέασε και τους τίτλους άλλων αεροπορικών εταιρειών. Η μετοχή της EasyJet υποχώρησε 7,5%, της Wizz Air 6,3% και της IAG, της μητρικής της British Airways και της Iberia, κατά 3,3%.

Οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών ήταν ήδη υπό πίεση ύστερα από το “χτύπημα” που δέχθηκαν από το ψηφιακό blackout την περασμένη Παρασκευή το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν πάνω από 5.000 πτήσεις.

Η διοίκηση της Ryanair δήλωσε πως το μέσο κόστος ναύλου υποχώρησε από τα 49,07 ευρώ στα 41,93 ευρώ σε ετήσια βάση. Συμπλήρωσε, όμως, πως η αύξηση του αριθμού των επιβατών συνέβαλε ώστε να περιοριστεί η πτώση στα συνολικά έσοδα, τα οποία μειώθηκαν κατά 1% στα 363 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τόνισε πως αν και αναμένει ισχυρή ζήτηση φέτος το καλοκαίρι, με τον αριθμό των επιβατών να προβλέπεται αυξημένος κατά 8% στο σύνολο της εταιρικής χρήσης, “οι τιμές είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις προσδοκίες της”.

“Πλέον, εκτιμούμε ότι οι ναύλοι στο δεύτερο τρίμηνο (Ιούλιος - Σεπτέμβριος) θα είναι σημαντικά χαμηλότεροι σε σχέση με το περασμένο καλοκαίρι. Το αποτέλεσμα ωστόσο για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου, εξαρτάται εξολοκλήρου από τις κρατήσεις και τις επιδόσεις του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου” σημείωσε η εταιρεία.

“Οι χαμηλότεροι ναύλοι μπορεί να είναι εξαιρετικοί για τους ταξιδιώτες, δεν είναι ωστόσο θετικοί για τις αεροπορικές εταιρείες που προσπαθούν να τονώσουν τα οικονομικά τους μετά την πανδημία” δήλωσε ο Dan Coatsworth, αναλυτής επενδύσεων της AJ Bell. “Αυτό ασκεί μεγαλύτερη πίεση στις επιχειρήσεις να γεμίσουν τα αεροσκάφη τους ώστε να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους. Αν και η ζήτηση για ταξίδια έχει ανακάμψει από την πανδημία και μετά, οι ταξιδιώτες δεν δείχνουν διατεθειμένοι να κάνουν κρατήσεις σε βάθος χρόνου. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει είτε επειδή αισθάνονται την πίεση των υψηλών επιτοκίων ή επειδή περιμένουν ώστε να εντοπίσουν μια ευκαιρία”.

Πηγή: skai.gr

