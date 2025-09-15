Οι περισσότερες μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες αναμένουν μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο αυτή την εβδομάδα, με την πρόβλεψη της Standard Chartered για μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης να αποτελεί τη μόνη εξαίρεση.

Τα στοιχεία του Αυγούστου έδειξαν σημαντική επιβράδυνση στην αύξηση της απασχόλησης και αύξηση της ανεργίας στο 4,3%, ενώ οι πιέσεις στον πληθωρισμό συνέχισαν να μετριάζονται, ωθώντας ορισμένους αναλυτές να υποδηλώνουν ότι οι συνθήκες της αγοράς δίνουν στη Fed περιθώριο να κινηθεί ταχύτερα προς μια ουδέτερη στάση.

Οι traders προεξοφλούν τώρα μια πιθανότητα 94,2% για μείωση 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου και μια πιθανότητα 5,8% για μείωση 50 μονάδων βάσης, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, σημειώνει το Reuters.

Ακολουθούν οι προβλέψεις από τις μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες για το 2025:

Citigroup - 75 μονάδες βάσης

Wells Fargo - 75 μονάδες βάσης

Goldman Sachs - 75 μονάδες βάσης

Macquarie - 50 μονάδες βάσης

J.P.Morgan - 75 μονάδες βάσης

Barclays - 75 μονάδες βάσης

Nomura - 50 μονάδες βάσης

Morgan Stanley - 75 μονάδες βάσης

Deutsche Bank - 75 μονάδες βάσης

BofA Global Research - 50 μονάδες βάσης

UBS Global Research - 100 μονάδες βάσης

BNP Paribas - 50 μονάδες βάσης

HSBC - 50 μονάδες βάσης

UBS Global Wealth Management - 100 μονάδες βάσης μέχρι το α' εξάμηνο του 2026

Standard Chartered 50 μονάδες βάσης

* Η UBS Global Research και η UBS Global Wealth Management είναι ξεχωριστά, ανεξάρτητα τμήματα του Ομίλου UBS





Πηγή: skai.gr

