Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να μπουν με τους κωδικούς τους και να κατεβάσουν τον νέο λογαριασμό, με την προθεσμία πληρωμής να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, για όσους δεν εξοφλήσουν εμπρόθεσμα, προβλέπονται τα εξής πρόστιμα:

25% προσαύξηση για πληρωμές εντός Ιανουαρίου

50% προσαύξηση για πληρωμές εντός Φεβρουαρίου

από τον Μάρτιο, το ποσό των τελών διπλασιάζεται

Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω του Taxisnet ή σε τραπεζικά ιδρύματα με χρήση του κωδικού πληρωμής που αναγράφεται στην ηλεκτρονική ειδοποίηση.

