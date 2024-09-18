Αμετάβλητες ήταν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,1% στις 516,84 μονάδες στις 10:10 ώρα Ελλάδας.

Οι μετοχές του κλάδου υγείας κατέγραφαν απώλειες ύστερα από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Ozempic της Novo Nordisk είναι «πολύ πιθανόν» να είναι ένα από τα επόμενα σκευάσματα που θα αποτελέσουν στόχο για μια μείωση τιμής. Η μετοχή της δανέζικης φαρμακοβιομηχανίας σημείωσε πτώση σχεδόν 2% στην αρχή της διαπραγμάτευσης.

Οι μετοχές τεχνολογίας σημείωσαν πτώση 0,5%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

