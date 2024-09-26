Άλμα σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, χάρη στην αισιοδοξία που επικράτησε στην Ασία ύστερα από την είδηση ότι η Κίνα εξετάζει κεφαλαιακή «ένεση» για τις μεγαλύτερες της τράπεζες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 1% στις 524,56 μονάδες στις 10:10 ώρα Ελλάδας, πολύ κοντά στο ιστορικό ρεκόρ των 526,66 μονάδων.

Οι μετοχές του κλάδου τεχνολογίας και των πρώτων υλών έδιναν τη μεγαλύτερη ώθηση στον δείκτη αναφοράς, με άνοδο πάνω από 3%.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των εταιριών πετρελαίου σημείωσαν πτώση 2,8% καθώς οι τιμές του αργού μειώθηκαν ύστερα από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Σαουδική Αραβία ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τον ανεπίσημο στόχο της για την τιμή του πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

