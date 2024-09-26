Λογαριασμός
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άλμα καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Χάρη στην αισιοδοξία που επικράτησε στην Ασία ύστερα από την είδηση ότι η Κίνα εξετάζει κεφαλαιακή «ένεση» για τις μεγαλύτερες της τράπεζες.

Μετοχές

Άλμα σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, χάρη στην αισιοδοξία που επικράτησε στην Ασία ύστερα από την είδηση ότι η Κίνα εξετάζει κεφαλαιακή «ένεση» για τις μεγαλύτερες της τράπεζες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 1% στις 524,56 μονάδες στις 10:10 ώρα Ελλάδας, πολύ κοντά στο ιστορικό ρεκόρ των 526,66 μονάδων.

Οι μετοχές του κλάδου τεχνολογίας και των πρώτων υλών έδιναν τη μεγαλύτερη ώθηση στον δείκτη αναφοράς, με άνοδο πάνω από 3%.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των εταιριών πετρελαίου σημείωσαν πτώση 2,8% καθώς οι τιμές του αργού μειώθηκαν ύστερα από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Σαουδική Αραβία ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τον ανεπίσημο στόχο της για την τιμή του πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια μετοχές
