Στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Σεπτέμβριο του 2021 έναντι του δολαρίου αναρριχήθηκε το ευρώ, υποστηριζόμενο από το ισχυρότερο από το αναμενόμενο επενδυτικό κλίμα τόσο στην ευρωζώνη όσο και στη Γερμανία, παράλληλα με τη γενική αδυναμία του αμερικανικού νομίσματος, καθώς η Fed ετοιμάζεται να μειώσει τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα.

H ισοτιμία ευρώ δολαρίου κυμαίνεται στο 1,1845 την Τρίτη.

Οι αγορές αναμένουν γενικά ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σταθμίζουν τα δεδομένα της αγοράς εργασίας έναντι των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων από τους δασμούς, σημειώνει το Trade Economics.

Αντίθετα, οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι συνεχίζουν να έχουν την προσοχή τους στραμμένη στον πληθωρισμό. Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Isabel Schnabel, προέτρεψε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να «διατηρήσουν σταθερή στάση», προειδοποιώντας ότι οι κίνδυνοι που κυμαίνονται από τους δασμούς και τον πληθωρισμό των υπηρεσιών έως τις τιμές των τροφίμων και τη δημοσιονομική πολιτική παραμένουν σημαντικοί.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας, Peter Kazimir, συμμερίστηκε αυτή την άποψη, προειδοποιώντας ότι η παραβίαση αυτών των κινδύνων «θα ήταν λάθος». Η ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα διατήρησε το κόστος δανεισμού αμετάβλητο για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, σηματοδοτώντας ενδεχομένως το τέλος ενός κύκλου μειώσεων των επιτοκίων.

Νέο ρεκόρ για τον χρυσό

O χρυσός σημείωσε την Τρίτη ένα ακόμα ρεκόρ σπάζοντας το φράγμα των 3.700 δολαρίων, καθώς οι επενδυτές αναμένουν μια μείωση των επιτοκίων από την Fed, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη.

Σημειώνεται, ότι ένα πριν, ο χρυσός διαπραγματευόταν λίγο πάνω από τα 3.300 δολάρια ανά ουγγιά.

Στις 17:50 ώρα Ελλάδος, ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 3.690 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

