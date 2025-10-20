Του Βαγγέλη Δουράκη

Εβδομάδα πληρωμών αυτή που ξεκινά σήμερα: Στο τέλος της θα καταβληθούν οι συντάξεις στην πρώτη «φουρνιά» δικαιούχων, ενώ η επόμενη ομάδα δικαιούχων θα λάβει τα χρήματά της, μία ημέρα πριν την παρέλαση! Κατόπιν ακολουθούν οι πληρωμές για εκείνους που παίρνουν επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, ενώ θα υπάρξει και μία ακόμη πληρωμή μέσα στις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου ποσών που φτάνουν ακόμη και τα 500 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Ξεκινώντας, από τις τακτικές πληρωμές των συντάξεων και δη εκείνες μηνός Νοεμβρίου, θα καταβληθούν όπως προαναφέρθηκε πριν … από την παρέλαση.

Ημερομηνίες για τις πληρωμές συντάξεων

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα πριν τις προαναφερόμενες ημερομηνίες στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, δηλαδή στις 24 Οκτωβρίου και τις 27 Οκτωβρίου, αντίστοιχα, με άλλα λόγια… πριν από την παρέλαση.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Τετάρτης 29 του μήνα.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά - αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλα.

Πότε θα γίνει η πληρωμή των 250€ - 500€

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως μετά την καταβολή των συντάξεων και πριν περάσουν δύο εβδομάδες θα έχουμε και νέες πληρωμές: Το ετήσιο επίδομα των 250- 500 ευρώ για ευάλωτους συνταξιούχους και δικαιούχους αναπηρίας προγραμματίζεται να καταβληθεί νωρίτερα από τις 15 Νοεμβρίου στους δικαιούχους. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε η πληρωμή να γίνει στο τέλος Νοέμβρη.

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και στα 500 ευρώ για ζευγάρια.

Η πληρωμή θα γίνει χωρίς αίτηση ή άλλη ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους συνταξιούχους.

Η εν λόγω ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ καθαρά -σε μόνιμη βάση- έχει θεσπιστεί για συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες. Θα καταβάλλεται μάλιστα έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2025.



