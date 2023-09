ESM για ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας: Η Ελλάδα πέτυχε ένα ορόσημο χάρη στις προσπάθειες των κυβερνήσεων και του λαού της

«Η Ελλάδα πέτυχε ένα ορόσημο», χάρη «στις προσπάθειες των κυβερνήσεων και του λαού της Ελλάδας», τονίζει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, σχετικά με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τον οίκο αξιολόγησης DBRS.

Συγκεκριμένα, ο ΕSM, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αναφέρει τα εξής:

«Η Ελλάδα πέτυχε ένα ορόσημο που αξίζει να γιορταστεί - ανέκτησε επενδυτική βαθμίδα από έναν από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης λόγω των αξιοσημείωτων προσπαθειών των κυβερνήσεων και του λαού της Ελλάδας.

🇬🇷 Greece achieved a milestone worth celebrating – it regained investment grade by one of the major rating agencies due to the remarkable efforts by governments and the people of Greece.

