Επανέκδοση 5ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου

Στις αγορές με την επανέκδοση του πενταετούς ομολόγου βγαίνει αύριο το Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να αντλήσει 250 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους «Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2024 θα διενεργηθεί Δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,875%, λήξης 12 Μαρτίου 2029, σε άυλη μορφή, ISIN GR0124035693.

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 250 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2024 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 16ης Οκτωβρίου 2024 και οι οποίες ικανοποιούνται μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

