Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.420 μονάδων. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές και ο τίτλος της ΔΕΗ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.423,74 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,87%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 107,23 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.990.839 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,11 %, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,47%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+4,21%), της Alpha Bank (+2,52%), της Aegean Airlienes (+2,25%), της Πειραιώς (+2,075%), της Σαράντης (+1,87%), του ΟΛΠ (+1,85%), της Autohellas (+1,68%), της Eurobank (+1,61%), της Jumbo(+1,56%) και της Εθνικής (+1,46%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-0,63%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,23%) και της Elvalhalcor (-0,22%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 5.028.078 και 4.003.196 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 20,50 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 12,60 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 66 μετοχές, 28 πτωτικά και 24 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΔΕΗ +4,21% και Profile +4,10%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Bank -21,85% και Frigoglass -7,69%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,6500 +0,62%

ALPHA BANK: 1,5070 +2,52%

AEGEAN AIRLINES: 10,4500 +2,25%

VIOHALCO: 5,6400 +1,08%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5000 -0,23%

ΔΑΑ:7,5740 +0,19%

ΔΕΗ: 11,8800 +4,21%

COCA COLA HBC:33,5600 +0,90%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8480 +0,65%

ΕΛΠΕ: 7,1100 +0,99%

ELVALHALCOR:1,8340 -0,22%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,3720 +1,46%

ΕΥΔΑΠ: 5,6000 +0,18%

EUROBANK: 1,9850 +1,61%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4800 -0,13%

MOTOR OIL: 20,5600 -0,10%

JUMBO: 26,1000 +1,56%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 32,9000 -0,30%

ΟΛΠ:27,6000 +1,85%

ΟΠΑΠ: 15,7500 +0,13%

ΟΤΕ: 15,8000 -0,63%

AUTOHELLAS:10,9000 +1,68%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7500 +2,07%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9200 +1,87%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,5300 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

