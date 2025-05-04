Στις 12 Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα για επιδοτήσεις ρεύματος για τις επιχειρήσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

«Η βασική μας προτεραιότητα είναι πάντα η καταπολέμηση της ακρίβειας και κάθε μας πρωτοβουλία ξεκινάει με αυτόν τον στόχο. Δεν υπάρχει ωστόσο ένα μέτρο για να το επιτύχουμε, αλλά απαιτείται συντονισμός και συνδυασμός μέτρων», τόνισε ο υπουργός.

Οι επιδοτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα αφορούν αναδρομικά στους μήνες Δεκέμβριο 2024, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2025 και από αυτές θα αποκλειστούν οι επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα έχουν προβεί σε ρευματοκλοπή, με το μερίδιό τους να μοιράζεται στις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στο ζήτημα του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, στον διεθνή διαγωνισμό για έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας, αλλά και στο ενδιαφέρον της αμερικανικής Chevron, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι οι σημαντικές αυτές εξελίξεις συνδέονται μεταξύ τους άμεσα. «Η Πολιτεία οφείλει να διεκδικεί κάθε δυνατότητα που έχει η πατρίδα μας. Κι αυτό κάνουμε, γιατί το οφείλουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές», επισήμανε μεταξύ άλλων. Δίνοντας δε το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι στόχος είναι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους να επικυρωθεί από τη Βουλή, ώστε το 2026 να ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες από τον ανάδοχο.

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ακόμη ότι λύνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα για την οριοθέτηση των οικισμών λύνει εκκρεμότητες δεκαετιών και πρόσθεσε: Μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), το οποίο ακύρωσε τη διαδικασία οριοθέτησης των οικισμών που τα τελευταία 30 χρόνια γίνονταν από τους Νομάρχες, κρίνοντάς την μη επιστημονικά τεκμηριωμένη, η Πολιτεία με το νέο Προεδρικό Διάταγμα έρχεται να ορίσει ξεκάθαρα και με επιστημονικά κριτήρια τον τρόπο οριοθέτησής τους, δίνοντας τέλος στην ανασφάλεια των ιδιοκτητών, οι οποίοι αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο να δουν τις περιουσίες τους να αμφισβητούνται σε ενδεχόμενες προσφυγές.

Μια ακόμα παράμετρος του νέου Προεδρικού Διατάγματος που επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει να κάνει με την ενίσχυση της τάσης επιστροφής στην περιφέρεια, δεδομένου ότι πλέον όσοι ενδιαφέρονται για αγορές οικοπέδων σε τέτοιες περιοχές θα μπορούν να το κάνουν με ασφάλεια, χωρίς τον κίνδυνο να αμφισβητηθεί η ιδιοκτησία τους.

Απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ. Νίκου Ανδρουλάκη, από τη Μακρυνίτσα, περί απαξίωσης των ιδιοκτησιών, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι δείχνουν άγνοια του θέματος, δεδομένου ότι το Προεδρικό Διάταγμα έρχεται ακριβώς να εξασφαλίσει τις ιδιοκτησίες αυτές και να αποκαταστήσει πολεοδομικές εκκρεμότητες και αδικίες δεκαετιών. «Ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι τεκμηριωμένος. Δε θέλω να πιστεύω ότι ο κ. Ανδρουλάκης τζογάρει συνειδητά στην ανασφάλεια. Επαναλαμβάνω, όποιος έχει πραγματική αντικειμενική και γεωγραφική σχέση με τον οικισμό δεν έχει να φοβάται τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

