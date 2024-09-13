Του Χρυσόστομου Τσούφη

Δύο στους 10, που αυτήν τη στιγμή παίρνουν ένα από τα επιδόματα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, των τέκνων ή της στέγασης, είναι αντιμέτωποι με μείωση των όσων μπαίνουν στην τσέπη τους ή και ακόμη και πλήρη απώλειά τους.

Στο αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έτρεξαν έναν έλεγχο των επιδομάτων και βρήκαν σημαντικές στρεβλώσεις, η διόρθωση των οποίων – από τις αρχές του 2025- θα οδηγήσει αρκετούς στον αποκλεισμό από τα 3 αυτά πολύ σημαντικά επιδόματα που κοστίζουν στον προϋπολογισμό του κράτους 1,9δισ€.



Στον αντίποδα, βεβαίως, το 80% δεν έχει να φοβάται τίποτε. Πολλοί, μάλιστα, θα δουν αύξηση των απολαβών τους μετά τις αλλαγές που προωθούνται και θα παρουσιαστούν στην ολότητα τους στο υπουργικό συμβούλιο του Σεπτεμβρίου.



Χονδρικά, οι τρεις μεγάλες αλλαγές στα επιδόματα αυτά είναι οι εξής:

-Τα ποσά αυξάνονται

-Εισάγονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σε όλα πλέον. Εκεί που υπήρχαν βελτιώνονται

-Εισάγεται το κριτήριο της απαλλαγής ενός ποσοστού του εισοδήματος από μισθωτή εργασία από την προσμέτρηση στα εισοδηματικά όρια.

Το 20% στο επίδομα παιδιού και στέγασης

Το 30% στο Ελάχιστο Εγγυημένο εισόδημα

Ο στόχος προφανής, να μην λειτουργεί το επίδομα αποτρεπτικά για την εύρεση εργασίας

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Με βάση τα όσα στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αυξάνεται για δεύτερη φορά από τον Δεκέμβριο του 2023 (από τα 200€ στα 216€) από τα 216€ στα 254€/μήνα που είναι και το ανώτατο όριο για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Αυξάνεται και η προσαύξηση για κάθε παιδί από τα 54€ στα 75€.



Θα γίνει και αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων, καθώς αυτή τη στιγμή το εξαμηνιαίο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.832€, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. «Διορθώσεις» θα γίνουν και στα περιουσιακά κριτήρια.

Επίδομα Στέγασης

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ύψος των 70€ και προσαυξάνεται κατά 35€ ανά επιπλέον μέλος του νοικοκυριού έως τα 210€. Το εισοδηματικό κριτήριο ξεκινά από τις 7.000€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και προσαυξάνεται κατά 3.500€/επιπλέον μέλος έως τις 21.000€.



Πλέον θα τεθεί ένα όριο πάνω από το οποίο η βάση του επιδόματος (χωρίς δηλαδή των προσαύξηση των τέκνων) θα ανέβει στα 75€ ενώ κάτω από αυτό θα φτάνει τα 125€

Επίδομα παιδιών

Με το ισχύον σύστημα περιλαμβάνει 3 εισοδηματικές κατηγορίες:

-Έως 6.000€

-6.001€ έως 10.000€

-10.001€ έως 15.000€

Το ποσό στο πρώτο κλιμάκιο αυξάνεται από τα 70€ στα 75€ για πρώτο και δεύτερο παιδί και στα 150€ από τα 140€ για το τρίτο και κάθε επόμενο.



Η δεύτερη και τρίτη κατηγορία ενοποιούνται και το επίδομα ανεβαίνει από τα 28€ στα 45€ για πρώτο και δεύτερο παιδί κι από τα 56€ στα 90€ για το τρίτο και κάθε επόμενο.

Θα επιβληθούν και περιουσιακά κριτήρια κινητής κι ακίνητης περιουσίας που σήμερα δεν υπάρχουν.



Έτσι ένα ζευγάρι με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 6.000€, θα λαμβάνει πλέον 413€ από 315€, δηλαδή επιπλέον 1.176€ σε ετήσια βάση.



Οι αλλαγές αυτές κοστίζουν ως έχουν έως 70εκατ€ στα δημόσια ταμεία, εξισορροπούνται όμως από τα επιπλέον έσοδα που έχει φέρει η τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.

Πηγή: skai.gr

