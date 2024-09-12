«Τόσο, όσο» μειώνει τα επιτόκια η ΕΚΤ

Όπως αναμενόταν, το βασικό επιτόκιο στην ευρωζώνη μειώνεται κατά 25 μονάδες βάσης. Η συνέχεια «εξαρτάται από τα οικονομικά στοιχεία», λέει η Κριστίν Λαγκάρντ.

Αυτή τη φορά οι προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν. Το βασικό επιτόκιο, το αποκαλούμενο «επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων», μειώνεται κατά 25 μονάδες βάσης και υποχωρεί στο 3,5%. Πρόκειται για το επιτόκιο που δίνει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, γιατί με αυτό καθορίζονται οι τόκοι που λαμβάνουν οι τράπεζες για καταθέσεις μίας ημέρας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).



«H απόφαση ήταν ομόφωνη» ανέφερε το απόγευμα της Πέμπτης η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, για να συμπληρώσει ότι «επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη για μείωση του πληθωρισμού στο 2% σε εύθετο χρόνο».



Λόγω «τεχνικών αναπροσαρμογών» τα άλλα δύο επιτόκια που καθορίζει η ΕΚΤ, δηλαδή το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης, μειώνονται κατά 0,6% και φτάνουν το 3,65% και 3,9% αντιστοίχως. Πρόκειται για τη δεύτερη μείωση επιτοκίων μέσα στο 2024 μετά από εκείνη του Ιουνίου, ενώ τον Ιούλιο οι θεματοφύλακες του ευρώ είχαν κάνει ένα «διάλειμμα» αποφεύγοντας να προχωρήσουν σε περαιτέρω μειώσεις.

Ακολουθούν νέες μειώσεις;

Το ερώτημα είναι βέβαια, εάν θα υπάρξει συνέχεια εντός του 2024. Μία περαιτέρω μείωση επιτοκίων ασφαλώς θα διευκόλυνε τους δανειολήπτες, ενώ αντιθέτως θα προκαλούσε δυσχέρειες σε καταθέτες και αποταμιευτές. «Αποφασίζουμε από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, δεν δεσμευόμαστε ούτε ως προς τον χρόνο, ούτε ως προς το εύρος της παρέμβασης» τονίζει η Κριστίν Λαγκάρντ. «Όλα εξαρτώνται από τα οικονομικά στοιχεία».



Ο Κλέμενς Φυστ, διευθυντής του Οικονομικού Ινστιτούτου IfO του Μονάχου, δηλώνει στο Reuters ότι «περαιτέρω μείωση επιτοκίων δικαιολογείται μόνο, εφόσον συνεχιστεί η πτωτική πορεία του πληθωρισμού» και σημειώνει ότι στον τριτογενή τομέα ο πληθωρισμός διατηρείται σε επίπεδα άνω του 4%. Αλλά και ο Χάινερ Χέρκενχοφ, διευθυντής της Ένωσης Γερμανικών Τραπεζών (BdB) προειδοποιεί ότι «η ΕΚΤ πρέπει να διατηρήσει την ικανότητά της στους ευαίσθητους χειρισμούς, κάτι που περιλαμβάνει και την ικανότητα να διαψεύδει υπερβολικές προσδοκίες για γρήγορες και διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων».



Από την πλευρά της η Ζίλκε Τόμπερ, αναλύτρια του Ιδρύματος Χανς Μπέκλερ, που πρόσκειται στα γερμανικά συνδικάτα, εκτιμά ότι θα χρειαζόταν μία μεγαλύτερη μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ στη συνεδρίαση της Πέμπτης. «Μία μείωση κατά 50 μονάδες βάσης θα έστελνε το ενδεδειγμένο μήνυμα», υποστηρίζει. «Και αυτό γιατί, ενώ φαίνεται να τίθεται υπό έλεγχο ο πληθωρισμός, την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη».

Ελπίδες για την αγορά κατοικίας;

Για μία «καλή απόφαση» της ΕΚΤ κάνει λόγο το Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (DIHK). Θετική είναι η αποτίμηση και από τον σύνδεσμο εταιρειών real estate (IZA), ο οποίος σημειώνει ότι «το υψηλό κόστος των οικοδομικών υλικών και τα συνεχώς αυξανόμενα επιτόκια είχαν σχεδόν παραλύσει τους επενδυτές».



Σημειωτέον ότι το απόγευμα της Πέμπτης η τιμή του χρυσού ανήλθε σε επίπεδα-ρεκόρ. Αναλυτές δηλώνουν στο Reuters ότι αυτή η εξέλιξη οφείλεται σε προσδοκίες για μείωση επιτοκίων στις ΗΠΑ, κατά τη συνεδρίαση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας (Fed) την επόμενη εβδομάδα.



Reuters, AFP, N-TV

