Την αντίθεση του στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο - καθώς και των αντίστοιχων συντάξεων - καθώς «θα επιβαρύνει την οικονομία και θα στερήσει χρήματα από τους φτωχούς», επανέλαβε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

«Αν προσθέσεις τους έξτρα μισθούς και τις συντάξεις, θα στερήσεις λεφτά από τους φτωχούς, σε μια στιγμή που πρέπει να εστιάσουμε στην κοινωνική μας πολιτική, και θα στερήσεις χρήματα από αναγκαίες επενδύσεις σε υποδομές» ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη του στην Athens Voice.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, αν επιστραφεί ο 13ος και ο 14ος μισθός και τα δώρα στις συντάξεις, η επιβάρυνση στην οικονομία θα είναι της τάξεως των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήτοι περίπου το 3,5 με 4% του ΑΕΠ τον χρόνο, βάρος που κανένας προϋπολογισμός δεν μπορεί να αντέξει.

Ωστόσο, όπως ανέφερε «μια κυβέρνηση έχει δικαίωμα να δαπανήσει όπου εκείνη κρίνει τον δημοσιονομικό της χώρο. Όμως τα λεφτά για τα οποία μιλάμε είναι πάρα πολλά. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός κάτι τέτοιο. Και θα μου πείτε: έχουν οι κεντρικές τράπεζες δικαίωμα να σχολιάζουν κάτι τέτοιο; Και θα σας απαντήσω ότι με τη θεσμική μνήμη που έχουμε για τους λόγους που προκλήθηκε η κρίση στην Ελλάδα, οφείλουμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Αν προσθέσουμε τον 13ο και 14ο μισθό, αυτό σημαίνει χονδρικά αύξηση του μισθού κατά περίπου 17%! Δικαιολογείται κάτι τέτοιο από αύξηση παραγωγικότητας; Όχι. Το μόνο που θα κάνει είναι να στείλει την οικονομία στα βράχια.

Μην ξεχνάτε ότι ένας από τους λόγους που εξόκειλε η ελληνική οικονομία το 2008/9 ήταν οι αυξήσεις των μισθών πολύ πάνω από την παραγωγικότητα, αυξήσεις που ξεκίνησαν από τον δημόσιο τομέα. Μου λένε μερικές φορές: «Είστε πολύ σκληρός». Όχι. Όλη η κρίση πέρασε από την πλάτη μου, έχω μάθει πια και μιλάω ανοιχτά. Δεν φοβάμαι να τα πω. Αν γίνει ειδικά αυτό, θα είναι η πιο αυτοκτονική κίνηση.».

Τέλος ο κ. Στουρνάρας διευκρίνισε ότι είναι αντίθετος με την οριζόντια επαναφορά επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι: «Στους φτωχούς ναι. Στους ευάλωτους ναι. Είμαι υπέρ του να δοθεί όχι ένας αλλά και δύο παραπάνω μισθοί στους φτωχούς. Όχι όμως οριζοντίως».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

