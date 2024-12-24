Στρατηγική συμφωνία για την ενέργεια υπέγραψαν Ελλάδα και Ισραήλ αναβαθμίζοντας περαιτέρω τις διμερείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις τους εν μέσω κλιμακούμενης αβεβαιότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τουρκικών αξιώσεων και επιδιώξεων στην περιοχή.

Ελλάδα και Ισραήλ έχουν αναπτύξει σε συνεργασία και με την Κύπρο ένα κοινό μέτωπο δράσης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και τις εξελίξεις τόσο γύρω από την ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων και των οδών μεταφοράς τους προς την Ευρώπη, όπως και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, στη βάση τριμερών συμφωνιών.

Ετσι, η Διακυβερνητική Συμφωνία που υπέγραψαν Ελλάδα και Ισραήλ τη Δευτέρα, η πρώτη του είδους της για ενεργειακά θέματα, χαρακτηρίζεται σημαντικό ορόσημο στην ευρύτερη στρατηγική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Περιγράφει μεταξύ άλλων:

τη συνεργασία σε θέματα στρατηγικής υποδομής,

την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο,

την ανάπτυξη και ρύθμιση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και

την προώθηση προηγμένων τεχνολογιών στον ενεργειακό τομέα.

Η συμφωνία, η οποία αρχικά ισχύει για πέντε χρόνια, εκφράζει την κοινή δέσμευση για την προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, την επέκταση της γεωπολιτικής σταθερότητας και την παροχή κινήτρων για την οικονομική ευημερία.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα συσταθεί ομάδα εργασίας για την εμβάθυνση των δεσμών και την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας στην πράξη.

Τη συμφωνία υπέγραψαν τη Δευτέρα στην Αθήνα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης και ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας και Υποδομών Ελι Κοέν.

Ισραήλ και Ελλάδα εδραιώνουν έτσι μια ισχυρή και μακροχρόνια συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης κοινών έργων και δραστηριοτήτων τα τελευταία χρόνια, όπως το Great Sea Interconnector, ένα στρατηγικό έργο που θα συνδέσει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας του Ισραήλ και της Κύπρου με το κεντρικό ευρωπαϊκό δίκτυο, επιτρέποντας έτσι την ενσωμάτωση του Ισραήλ στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα του ηλεκτρικού του συστήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.