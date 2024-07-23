Αύξηση 3,1% σημείωσε ο τζίρος στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Μάιο εφέτος και ανήλθε σε 3,72 δισ. ευρώ, έναντι των 3,61 δισ. ευρώ τον Μάιο 2023. Αντίθετα, σημείωσε μείωση 3,3% σε σχέση με το Απρίλιο 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 3,84 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2024 ανήλθε σε 1,01 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με τον Μάιο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 0,98 δισ. ευρώ. Ενώ, υπήρξε μείωση 4,8% σε σχέση με τον Απρίλιο 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 1,07 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2024 σε σχέση με τον Μάιο 2023 είναι:

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα (20,9%).

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα (14,4%).

Ενώ, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα (16,9%).

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα (16,8%).

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (18,6%).

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (4,5%).

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, οι περιφέρειες που παρουσίασαν αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2024 σε σχέση με τον Μάιο 2023 είναι:

Περιφέρεια Αττικής (3,4%).

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (0,3%).

Αντίθετα, οι περιφέρειες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (7,8%).

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (4,2%).

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2024 ανήλθε σε 1,29 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με τον Μάιο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 1,25 δισ. ευρώ.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2024 ανήλθε σε 0,52 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3% σε σχέση με τον Μάιο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 0,50 δισ. ευρώ.

