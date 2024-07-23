Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα το πρωί, με τις μεταλλευτικές εταιρίες να αντισταθμίζουν το ράλι των μετοχών τεχνολογίας.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 514,9 μονάδες, στις 10:15 ώρα Ελλάδας, αφού χθες κατέγραψε τη καλύτερη ημερήσια επίδοσή του εδώ και πάνω από ένα μήνα.
Ο δείκτης των μετοχών τεχνολογίας σημείωσε άνοδο σχεδόν 1%.
Η μετοχή της SAP, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής εταιρίας λογισμικού, κατέγραψε άλμα 6,2% μετά την ανακοίνωση ισχυρών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων.
Ωστόσο η υποχώρηση κατά 1,5% των μετοχών των μεταλλευτικών εταιριών βάρυνε στον γενικό δείκτη καθώς οι τιμές του χαλκού δέχονταν πιέσεις λόγω των ανησυχιών για τια προοπτικές ζήτησης στην Κίνα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.