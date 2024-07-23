Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα το πρωί, με τις μεταλλευτικές εταιρίες να αντισταθμίζουν το ράλι των μετοχών τεχνολογίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 514,9 μονάδες, στις 10:15 ώρα Ελλάδας, αφού χθες κατέγραψε τη καλύτερη ημερήσια επίδοσή του εδώ και πάνω από ένα μήνα.

Ο δείκτης των μετοχών τεχνολογίας σημείωσε άνοδο σχεδόν 1%.

Η μετοχή της SAP, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής εταιρίας λογισμικού, κατέγραψε άλμα 6,2% μετά την ανακοίνωση ισχυρών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων.

Ωστόσο η υποχώρηση κατά 1,5% των μετοχών των μεταλλευτικών εταιριών βάρυνε στον γενικό δείκτη καθώς οι τιμές του χαλκού δέχονταν πιέσεις λόγω των ανησυχιών για τια προοπτικές ζήτησης στην Κίνα.

